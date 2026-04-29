Odegaard despeja las dudas sobre su futuro en el Arsenal

En la antesala de la semifinal de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid de este miércoles, Martin Odegaard salió al cruce de las versiones que lo vinculan con una posible salida del Arsenal en el próximo mercado y dejó en claro que no forman parte de su realidad.

“No sé de dónde viene eso”, expresó para desmentir los rumores que circularon en las últimas semanas. El noruego eligió enfocarse en lo deportivo y en el presente competitivo inmediato del equipo.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First | Stuart MacFarlane/GettyImages

Una temporada marcada por las lesiones

Desde lo físico, el capitán del conjunto inglés atravesó un año condicionado por distintas molestias, especialmente en la rodilla, que lo marginaron de la actividad y lo alejaron de la regularidad que supo tener en campañas anteriores. Hasta el momento, apenas pudo sumar 18 titularidades entre la Premier League y la Champions.

Por eso, lejos de alimentar las especulaciones en torno a su continuidad, Odegaard aseguró que su mentalidad está puesta en trabajar día a día para lograr algo importante con el club y, en ese sentido, remarcó que los rumores son parte del fútbol, pero que no afectan su enfoque personal.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ødegaard: "We want to win every trophy that we compete for." pic.twitter.com/1ujmLW9lpA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 28, 2026

Si bien el Arsenal ha estado cerca de conquistar La Orejona en temporadas anteriores, aún no logró consagrarse en el máximo torneo continental: “eso va a estar presente hasta que lo ganemos”, reconoció el mediocampista, aunque dejó en claro que el equipo debe usar esas experiencias como aprendizaje.

Con el conjunto inglés peleando en lo más alto de la liga inglesa, con apenas tres puntos por encima de su escolta, el Manchester City, y entre los cuatro mejores de Europa, el capitán destacó el momento como uno de los más importantes de sus carreras. "Me cuesta entender cómo no se puede disfrutar. Es con lo que siempre hemos soñado, desde que era niño. Esta es la mejor parte de la temporada. Todos están entusiasmados, la energía en el grupo es increíble", sentenció.

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