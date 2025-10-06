Odegaard se retira de la concentración de Noruega y hace saltar las alarmas en el Arsenal

El centrocampista del Arsenal, Martin Ødegaard no jugará en los partidos internacionales de octubre debido a su lesión de rodilla, confirmó el médico de la selección de Noruega, Ola Sand.

Un choque de rodillas con Crysencio Summerville en el partido frente al West Ham United dejó a Ødegaard totalmente imposibilitado de completar la victoria del sábado y tras haber sido visto con una rodillera, el Arsenal confirmó que su capitán del club había sufrido una lesión de ligamentos.

"La lesión significa que no estará listo para jugar en esta concentración", confirmó el médico Ola Sand. "Estamos en estrecho contacto con el equipo médico del Arsenal , que se encargará del tratamiento de ahora en adelante".

El entrenador Ståle Solbakken añadió: "Por supuesto, lamentamos esto en nuestro nombre y en el de Martin. Afortunadamente, la aclaración al respecto llega con tanta antelación, lo que nos da tiempo de sobra para preparar a los que jugarán el partido del sábado".

Arsenal v West Ham United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Las lesiones han sido un gran problema para Ødegaard en lo que va de temporada. De hecho, su baja del partido contra el West Ham fue su tercera titularidad consecutiva en la Premier League, en la que tuvo que abandonar el campo lesionado, ya que un problema en el hombro interrumpió abruptamente sus dos titularidades anteriores.

Los partidos que Martin Ødegaard podría perderse en el Arsenal

Partidos del Arsenal en octubre

Fulham (Visitante)—18 de octubre (Premier League)

(Visitante)—18 de octubre (Premier League) Atlético de Madrid (Local)—21 de octubre (Liga de Campeones)

(Local)—21 de octubre (Liga de Campeones) Crystal Palace (Visitante)—26 de octubre (Premier League)

(Visitante)—26 de octubre (Premier League) Brighton & Hove Albion (Local)—29 de octubre (octavos de final de la Copa EFL)

Partidos del Arsenal en noviembre

Burnley (Visitante)—1 de noviembre (Premier League)

(Visitante)—1 de noviembre (Premier League) SK Slavia de Praga (Visitante)—4 de noviembre (Liga de Campeones)

(Visitante)—4 de noviembre (Liga de Campeones) Sunderland (Visitante)—8 de noviembre (Premier League)

(Visitante)—8 de noviembre (Premier League) Tottenham Hotspur (Local)—23 de noviembre (Premier League)

(Local)—23 de noviembre (Premier League) Bayern Múnich (Local)—26 de noviembre (Liga de Campeones)

(Local)—26 de noviembre (Liga de Campeones) Chelsea (Visitante)—30 de noviembre (Premier League)

Hasta el momento, el Arsenal aún no ha confirmado la gravedad de la lesión de Ødegaard, lo que deja a los aficionados sin saber su tiempo de recuperación. Este detalle crucial determinará la duración de la ausencia del noruego, que podría oscilar entre una semana y varios meses.

Su participación en el viaje para enfrentarse al Fulham el 18 de octubre parece estar en seria duda, al igual que la visita del Atlético de Madrid en la Champions League tres días después. Tanto el Crystal Palace como el Brighton & Hove Albion están programados para antes de fin de mes.

Si la ausencia de Ødegaard se prolonga hasta noviembre, podría perderse los partidos contra el Burnley, el SK Slavia Praga y el Sunderland antes del próximo parón internacional.

