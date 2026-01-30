Oficial: el Inter Miami anuncia el fichaje de Germán Berterame

Germán Berterame se convirtió en nuevo refuerzo del Inter Miami para la temporada 2026 de la Major League Soccer. El delantero argentino naturalizado mexicano despertó un fuerte interés en la directiva de The Herons, que terminó por convencerlo tras presentar una oferta cercana a los 15 millones de dólares al Rayados de Monterrey, cifra que resultó determinante para cerrar la operación.

De acuerdo con los reportes más recientes, Lionel Messi tuvo un papel determinante en el fichaje de ‘Berte’, ya que habría contactado personalmente al delantero para convencerlo de sumarse al ambicioso proyecto de The Herons.

Los números de Berterame en la Liga MX

Germán Berterame arribó al futbol mexicano en el Apertura 2019 para vestir la camiseta del Atlético de San Luis, procedente de San Lorenzo de Almagro. Sus destacadas actuaciones con el conjunto potosino no pasaron desapercibidas y llevaron a Rayados de Monterrey a apostar por su fichaje de cara al Apertura 2022.

Durante su etapa con el club regiomontano, Berterame disputó 152 partidos oficiales, en los que registró 67 goles y 15 asistencias, consolidándose como uno de los atacantes más constantes del equipo. Sin embargo, pese a su buen rendimiento individual, ‘Berte’ no logró conquistar ningún título con Monterrey.

Mazatlan FC v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Una de las principales virtudes de Berterame es su versatilidad ofensiva, ya que puede desempeñarse en todo el frente de ataque: como extremo por derecha, por izquierda o como centrodelantero. Esta polivalencia táctica lo convierte en un futbolista especialmente atractivo para el Inter Miami, que apunta a rejuvenecer y dar mayor profundidad a sus líneas de cara a las próximas temporadas.

El delantero de 27 años ha sido tomado en cuenta por Javier Aguirre en las convocatorias más recientes rumbo al Mundial de 2026. Berterame es un futbolista del agrado del ‘Vasco’ y mantiene opciones reales de representar al Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.