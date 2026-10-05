Oficial: la selección mexicana sufre tres bajas importantes de cara al partido contra Chile

La selección mexicana de fútbol cerrará esta fecha FIFA el próximo martes 6 de octubre, cuando se enfrenten al conjunto de Chile, con el objetivo de conseguir su primera victoria bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

Sin embargo, el estratega nacional sufrirá la baja de tres futbolistas importantes de cara al útlimo compromiso de carácter amistoso que se tendrá en el mes de octubre. Así lo informó el conjunto tricolor a través de sus redes sociales:

LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO INFORMA

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, por suspensión, y Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, por molestias físicas, causarán baja de la concentración para el partido ante Chile del 6 de octubre. Ambos regresarán a sus clubes.

Por su parte, Hirving Lozano, del LA Galaxy, dejó la concentración en Los Ángeles, como se informó ayer.

La Selección Nacional de México informa. 📰 pic.twitter.com/fk2v5uxTXO — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

Las declaraciones de Rafael Márquez luego de que México perdiera 3-0 contra los Estados Unidos

El proceso de Rafael Márquez al frente de México no está siendo lo esperado, ya que lleva tres compromisos sin poder lograr una victoria. Ante Colombia apenas rescató el empate 1-1, después igualó 1-1 frente a Perú y finalmente, este sábado se llevó un estrepitoso 3-0 por parte de los Estados Unidos.

Esto fue lo que declaró Rafa en la conferencia de prensa posterior a la dolorosa derrota para la escuadra mexicana:

“Los primeros minutos estuvimos casi en cancha del rival, donde tuvimos buena posición, tuvimos un par de llegadas. Ellos, prácticamente, la del gol y una conducción por ahí de uno de sus jugadores. Estamos sin esa sensación de que nos generaran peligro. Sin embargo, tuvimos, mantuvimos la posesión. Sí, nos falta un poco de más claridad para el frente, para el último tercio, generar más jugadas. Con eso me quedó. Lo otro, han sido errores muy groseros que al final les regalas casi estos tres goles”

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