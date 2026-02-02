El Atlético de Madrid ha cerrado una operación que ya puede calificarse como histórica: Obed Vargas se convertirá en nuevo futbolista rojiblanco tras concretarse su transferencia definitiva desde el Seattle Sounders. El mediocampista, formado y consolidado en la MLS, dará el salto al fútbol europeo para integrarse a uno de los clubes más exigentes y competitivos del continente.

Vargas firmará un contrato por cuatro temporadas y media, una señal clara de la confianza que el Atlético deposita en su proyección. A sus 19 años, el jugador se encuentra en una etapa clave de desarrollo, por lo que el club definirá en los próximos días si se queda en la plantilla principal o si es cedido para sumar minutos y adaptación en el entorno europeo. En cualquier escenario, su llegada ya representa una apuesta estratégica a mediano y largo plazo.

La operación no solo refuerza la política de fichajes del Atlético, enfocada en talento joven con margen de crecimiento, sino que también confirma el interés del club por mercados alternativos como la MLS, donde Vargas se consolidó como uno de los mediocampistas más prometedores de su generación. Su lectura de juego, despliegue físico y madurez competitiva llamaron la atención de la directiva colchonera, que decidió avanzar de manera definitiva.

El fichaje tiene además un componente simbólico. Hace algunos meses, el propio Obed Vargas confesó su afinidad con el club madrileño:

“Desde muy niño vi que a todos les gustaban el Madrid y el Barcelona. Yo, en cambio, me identificaba con el Atlético por la garra con la que juegan, por las Champions que perdieron y la Liga que ganaron. Ojalá algún día pueda llegar donde están ellos”, declaró el 20 de junio del 2025, previo al encuentro entre el Seattle Sounders y el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes.

