Oficial: Rodrigo Aguirre es nuevo jugador de Tigres UANL

Tigres UANL hizo oficial la llegada de Rodrigo Aguirre como refuerzo para el cierre del mercado de fichajes en la Liga MX, un movimiento que, lejos de generar euforia, ha despertado dudas entre la propia afición felina. El delantero uruguayo arriba procedente del América tras un paso discreto, marcado por la falta de minutos y continuidad, situación que pone en pausa cualquier expectativa desmedida sobre su impacto inmediato.

🦬🇺🇾 ¡La fuerza y potencia de un '𝑩𝒖́𝒇𝒂𝒍𝒐', la garra y perfil de un 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆! pic.twitter.com/vGljl3CODg — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

La negociación parecía cerrada desde hace varios días, pero se había enfriado debido a ajustes internos en el club azulcrema, especialmente tras las salidas inesperadas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo. Finalmente, Tigres decidió avanzar y concretar el fichaje, apostando por un atacante que llega más como una incógnita que como una garantía.

Tigres UANL v Monterrey - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Aguirre busca relanzar su carrera en un contexto que no le es del todo ajeno. El uruguayo ya conoce la presión de jugar en Monterrey, aunque su etapa anterior con Rayados estuvo lejos de ser positiva. Ahora, defendiendo la camiseta del acérrimo rival, tendrá una nueva oportunidad, pero también un margen de error reducido en una afición acostumbrada a delanteros de mayor peso mediático y rendimiento probado.

Desde el punto de vista deportivo, el fichaje responde más a una necesidad de rotación que a una solución contundente en el ataque. Aguirre viene de jugar poco con el América, sin cifras que respalden una apuesta sólida, lo cual explica el escepticismo de la afición felina.

No obstante, el delantero sabe que necesita minutos y regularidad si quiere mantenerse en el radar de la selección de Uruguay rumbo al Mundial 2026. Tigres podría ofrecerle ese escenario, pero será el rendimiento el que determine si la apuesta fue acertada o no.

Para liberar espacio en el plantel, el club prescindirá del argentino Nicolás Ibáñez, quien cuenta con opciones tanto en México como en la MLS. Así, Tigres ajusta piezas en un movimiento que, por ahora, genera más preguntas que certezas.

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAJES Y RUMORES