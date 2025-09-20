Olympique Marsella vs PSG: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 5 de la Ligue 1
Tras sus respectivos debuts por la UEFA Champions League, estos dos tradicionales equipos franceses se medirán en uno de los primeros derbis de la temporada del fútbol galo.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Ligue 1.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Olympique Marsella vs PSG?
Ciudad: Marsella, Francia
Fecha: domingo 21 de septiembre
Horario: 13:45 horas (ET), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Vélodrome
¿Cómo se podrá ver el Olympique Marsella vs PSG en TV y streaming online?
El partido podrá disfrutarse en vivo por Fanatiz en los Estados Unidos, Caliente TV en México y DAZN en España.
Últimos 5 partidos del Olympique Marsella
Rival
Resultado
Competencia
Real Madrid
2-1 D
UEFA Champions League
Lorient
4-0 V
Ligue 1
Olympique Lyon
1-0 D
Ligue 1
París FC
5-2 V
Ligue 1
Rennes
1-0 D
Ligue 1
Últimos 5 partidos del PSG
Rival
Resultado
Competencia
Atalanta
4-0 V
UEFA Champions League
Lens
2-0 V
Ligue 1
Toulouse
6-3 V
Ligue 1
Angers
1-0 V
Ligue 1
Nantes
1-0 V
Ligue 1
Últimas noticias del Olympique Marsella
El equipo de Roberto de Zerbi arrancó la temporada a pura irregularidad: en la Ligue 1 ganó dos y perdió dos, goleando en el último encuentro ante el Lorient por 4-0. Vienen de vender cara la derrota contra el Real Madrid en el Bernabéu y buscarán ratificar la levantada contra el PSG.
Últimas noticias del PSG
Los dirigidos por Luis Enrique aplastaron 4-0 al Atalanta en el debut copero y marchan invictos en la Ligue 1 con puntaje ideal luego de haber ganado los cuatro partidos que jugaron. Este será uno de los grandes derbis de la temporada.
Posibles alineaciones
Olympique Marsella
Portero: Jeffrey de Lange
Defensas: Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo
Mediocampistas: Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes
Volantes ofensivos: Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood
Delantero: Amine Gouiri
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Lucas Hernández, Beraldo, Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi
Mediocampistas: Lee Kang-in, Vitinha, Warren Zaire-Emery
Delanteros: Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia.
Pronóstico SI Fútbol
El PSG dominará los tiempos del encuentro y se llevará la victoria por un margen contundente.
Olympique Marsella 0-3 PSG
