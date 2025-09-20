Olympique Marsella vs PSG: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 5 de la Ligue 1

Tras sus respectivos debuts por la UEFA Champions League, estos dos tradicionales equipos franceses se medirán en uno de los primeros derbis de la temporada del fútbol galo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Ligue 1.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Olympique Marsella vs PSG?

Ciudad: Marsella, Francia

Fecha: domingo 21 de septiembre

Horario: 13:45 horas (ET), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Vélodrome

Olympique Marseille v Sporting CP: Group D - UEFA Champions League | Vasile Mihai-Antonio/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Olympique Marsella vs PSG en TV y streaming online?

El partido podrá disfrutarse en vivo por Fanatiz en los Estados Unidos, Caliente TV en México y DAZN en España.

Últimos 5 partidos del Olympique Marsella

Rival Resultado Competencia Real Madrid 2-1 D UEFA Champions League Lorient 4-0 V Ligue 1 Olympique Lyon 1-0 D Ligue 1 París FC 5-2 V Ligue 1 Rennes 1-0 D Ligue 1

Últimos 5 partidos del PSG

Rival Resultado Competencia Atalanta 4-0 V UEFA Champions League Lens 2-0 V Ligue 1 Toulouse 6-3 V Ligue 1 Angers 1-0 V Ligue 1 Nantes 1-0 V Ligue 1

Últimas noticias del Olympique Marsella

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

El equipo de Roberto de Zerbi arrancó la temporada a pura irregularidad: en la Ligue 1 ganó dos y perdió dos, goleando en el último encuentro ante el Lorient por 4-0. Vienen de vender cara la derrota contra el Real Madrid en el Bernabéu y buscarán ratificar la levantada contra el PSG.

Últimas noticias del PSG

Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Franco Arland/GettyImages

Los dirigidos por Luis Enrique aplastaron 4-0 al Atalanta en el debut copero y marchan invictos en la Ligue 1 con puntaje ideal luego de haber ganado los cuatro partidos que jugaron. Este será uno de los grandes derbis de la temporada.

Posibles alineaciones

Olympique Marsella

Portero: Jeffrey de Lange



Defensas: Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo

Mediocampistas: Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes

Volantes ofensivos: Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood

Delantero: Amine Gouiri

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Lucas Hernández, Beraldo, Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi

Mediocampistas: Lee Kang-in, Vitinha, Warren Zaire-Emery



Delanteros: Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia.

Pronóstico SI Fútbol

El PSG dominará los tiempos del encuentro y se llevará la victoria por un margen contundente.

Olympique Marsella 0-3 PSG