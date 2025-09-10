Omar Marmoush, baja sensible para el City en el derbi de Manchester

El Manchester City sufrió un contratiempo inesperado en la antesala del derbi contra el Manchester United. Omar Marmoush, uno de los jugadores que había generado mayor ilusión en los hinchas citizens, quedó descartado tras sufrir una lesión en la rodilla durante su participación con la selección de Egipto en la última ventana internacional.

El atacante debió abandonar la concentración egipcia y ya regresó a Manchester, donde será evaluado por el cuerpo médico del club para determinar el alcance exacto de la dolencia. Lo que está claro es que no podrá estar presente en un partido clave y comenzará de inmediato un proceso de rehabilitación.

La noticia golpea a un City que no atraviesa su mejor momento. El equipo de Pep Guardiola no ha tenido un buen arranque en esta Premier League, con resultados irregulares que lo alejaron de la cima de la tabla en apenas las primeras jornadas. En ese contexto, la baja de Marmoush limita aún más las alternativas ofensivas de un plantel que necesita reaccionar.

🚨⚠️ Omar Marmoush is ruled out for Man City vs Manchester United due to a knee injury suffered with Egypt.



Marmoush will now return to Manchester for more assessment and to begin his rehabilitation. pic.twitter.com/StMzbvo8SR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025

Marmoush se había ganado un lugar en la rotación gracias a su velocidad y capacidad de romper líneas. Guardiola lo valoraba por su polivalencia, utilizándolo tanto en las bandas como en posiciones interiores, algo que aportaba frescura a un ataque muy dependiente del poder de Erling Haaland y la creatividad de Rodri.

El derbi ante el United llega en un momento crucial de la temporada, y el City lamentará no contar con un jugador que empezaba a integrarse con fuerza en la dinámica del equipo. Desde el club insisten en que la prioridad será su recuperación total, evitando cualquier riesgo que pueda agravar la lesión.

Por lo pronto, Marmoush afronta el inicio de su rehabilitación en Manchester, con la esperanza de regresar pronto para aportar a un equipo que necesita reencontrar sensaciones positivas.

