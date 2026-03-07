Previo al encuentro entre el Manchester City y el Newcastle United una de las noticias que saltó fue que de nueva cuenta Erling Haaland no apareció en la convocatoria de esta quinta ronda de la FA Cup, razón por la que Omar Marmoush tendría que ser el encargado de liderar la delantara citizen para este encuentro.

El egipcio ha tenido pocas oportunidades de aparecer esta temporada, de hecho solo ha sido titular en seis ocasiones en Premier League y algunas otras más en las competiciones en las que participa su equipo, pero cuando ha sido requerido, lo ha hecho de buena manera y el Newcastle ya se ha convertido en uno de sus clientes preferidos, a tal grado de marcarles ya un doblete en este encuentro.

La escuadra del Pep Guardiola se fue al medio tiempo con el marcador empatado a un gol y apenas arrancó la segunda mitad, comenzaron a atacar. Fue así que llegó una jugada por la banda derecha en la que Matheus Nunes recibe una pelota en la línea de fondo y envía un centro lleno de peligro, el cual no puede ser rematado en primera instancia por Nico O'Reilly, pero detrás aparece el reemplazo de Haaland para simplemente empujar la esférica.

Para el segundo tanto no pasaron más de 20 minutos cuando el egipcio recibió la pelota en la media luna, a las afueras del área, ahí en dos toques controló y disparó con mucha potencia para batir a Aaron Ramsdale, quien se lanzó pero no pudo hacer nada ante el fortísimo disparo.

Este hombre había sido banca de nueva cuenta después de que el 'Vikingo' regresó a las canchas en el empate frente al Nottingham Forest, pero hoy que no fue convocado, se le dio una nueva oportunidad y fue así que marcó el segundo y tercer tanto para su equipo y su quinto en la cuenta en lo que va de esta campaña en sus duelos directos frente al Newcastle.