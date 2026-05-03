Orlando City remontó 3-4 al Inter Miami y sigue la ‘maldición’ del Nu Stadium con cuatro partidos sin triunfo

Increíblemente el nuevo campo del Inter Miami parece haber maldecido al equipo porque ya van cuatro partidos sin que pueda celebrar un triunfo. Esta vez quedó mayor marcada esa malaria porque el cuadro local estaba venciendo 3-0 sin ningún problema en el Clásico de Florida, pero sufrieron la remontada 3-4, con el argentino Martín Ojeda como la gran figura al aventarse un ‘hat-trick’.

🦩 AL INTER MIAMI SE LE ESCAPÓ UN PARTIDO INSÓLITO 🤯



⚽ El equipo de Lionel Messi ganaba 3-0 y terminó perdiendo 4-3 ante Orlando City en el final, por la fecha 11 de la MLS



🇦🇷 Martín Ojeda fue clave en la remontada de los Leones: anotó un hat-trick para darle un triunfazo al… pic.twitter.com/b7RnSudSP5 — Diario Olé (@DiarioOle) May 3, 2026

Apenas a los cuatro minutos, el venezolano Telasco Segovia mandó un centro al área que el jamaicano Ian Fray cabeceó para abrir la pizarra. Veinte minutos más adelante hubo un pase del uruguayo Luis Suárez para el argentino Lionel Messi, quien cedió para Segovia, que puso el segundo tanto de la casa. Ya al 32’, otra vez El Pistolero brindó el esférico a La Pulga, que amagó a un rival para después soltar un potente remate que venció al guardameta para el 3-0 momentáneo.



Parecía que los del técnico argentino Guillermo Hoyos se llevarían el duelo sin mayor problema, pero antes de culminar la primera parte, comenzó la hombrada de los Leones de la mano de Ojeda. En un contragolpe al minuto 39, el argentino tomó el esférico desde fuera del área, dio la media vuelta para soltar un poderoso disparo que batió al canadiense Dayne St. Clair. Para el 67’, los visitantes estaban encima del área rosa hasta que Tincho soltó un tiro muy fuerte pegado al poste derecho. Posteriormente, al 78’, el uruguayo Maximiliano Falcón cometió una falta sobre el brasileño Iago Teodoro, marcándose penal, el cual convirtió Ojeda para firmar su triplete y el empate 3-3. Finamente en el tiempo añadido, al 90+3’, el trinitario Tyrese Spicer aprovechó su velocidad para adelantarse a su marcador e irse solo contra el arquero, sobre el cual definió con tranquilidad sellando así una épica voltereta.



Pese a la caída, Messi pudo presumir de arribar a los 906 tantos en su meta de conseguir las mil anotaciones, manteniendo así su rivalidad con el portugués Cristiano Ronaldo, que tiene el mismo objetivo, aunque el futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita se encuentra en 970.

ESTÁ TOTALMENTE DESATADO 🐐🤯



Lionel Messi y su GOL 906 en su carrera. Fue con el Inter Miami vs Orlando City en el Clásico de Florida. A sus 38 años, el GOAT sigue en lo más alto del fútbol mundial. Todo, a menos de 2 meses de la Copa del Mundo.



🏆 El Campeón de la MLS está… pic.twitter.com/dtXUOhXms9 — 365Scores (@365ScoresApp) May 3, 2026

Ya en la conferencia de prensa, Hoyos fue consultado por los errores defensivos que han puesto al Inter Miami con 19 tantos en contra luego de once cotejos, sin embargo, no señaló a ninguno de sus pupilos y únicamente los defendió.



“Estoy orgulloso de mi equipo. Estas derrotas hacen verdaderos hombres. Hay que morir de pie. No estamos vencidos, seguimos respirando y vamos por más, por mucho más. Tengo grandes personas y grandes jugadores. Amo a mis jugadores porque es mi raza”, declaró.

🗣️ ''Esas derrotas hacen a los hombres''



Guillermo Hoyos con una extraña respuesta ante la remontada que sufrieron ante Orlando City en casa 👀⚽️



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Por último, el timonel sudamericano destacó lo hecho por los suyos en el primer tiempo, lamentando las desatenciones y desajustes ocurridos en el complemento, lo cual buscará corregir, ya que cuenta con grandes futbolistas.