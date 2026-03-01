Orlando City vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

Los actuales campeones de la MLS Cup 2025 disputarán su segundo partido de la temporada regular de la Major League Soccer este fin de semana frente a Orlando City en un partido de la Conferencia Este.

El cuadro morado viene de caer 1-2 frente al New York RB en su debut; mientras que, Inter Miami viene de caer 3-0 a domicilio en su presentación en la Temporada 2026 frente a Los Angeles FC y también concluyó su gira de pretemporada en Puerto Rico ante el Independiente del Valle.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre los dos equipos de Florida.

¿A qué hora se juega el Orlando City vs Inter Miami?

Ciudad : Orlando, Florida

: Orlando, Florida Estadio : El Estadio Inter&Co

: El Estadio Inter&Co Fecha : domingo 1 de marzo

: domingo 1 de marzo Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 18:00 MX, 01:00 ESP

El Estadio Inter&Co será la sede del partido | James Gilbert - Premier League/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Orlando City y el Inter Miami (últimos cinco partidos)

Orlando City : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Inter Miami: 2

Último partido entre ambos: 27/08/25 - Inter Miami 3-1 Orlando City - Leagues Cup 2025

Últimos 5 partidos

Orlando City Inter Miami Orlando 2-1 NY RB 21/02/26 LAFC 3-0 Inter Miami 21/02/26 Chicago 3-1 Orlando 22/10/25 Inter Miami 3-1 Vancouver 06/12/25 Toronto 4-2 Orlando 18/10/25 Inter Miami 5-1 NYC FC 29/11/25 Orlando 1-2 Vancouver 11/10/25 Cincinnati 0-4 Inter Miami 23/11/25 Orlando 1-1 Columbus 04/10/25 Inter Miami 4-0 Nashville 08/11/25

¿Cómo ver el Orlando City vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos MLS Season Pass México MLS Season Pass España MLS Season Pass

Últimas noticias de Orlando City

🚨🟣 BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid.



Negotiations are underway between all parties as @TomBogert @MarioCortegana report.



Orlando want Griezmann to join in the next weeks after director Ricardo Moreira’s missions in Madrid. pic.twitter.com/x3JvnG1glR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

De acuerdo con información de The Athletic, el cuadro de la Florida busca hacerse de los servicios del atacante francés, Antoine Griezmann, antes del cierre de mercado de fichajes de la MLS que es el 26 de marzo.

Incluso el general manager de Orlando City, Ricardo Moreira, ha realizado viajes a España para negociar y tratar de convencer al atacante del Atlético de Madrid.

Cabe destacar que el equipo de la Florida posee los ‘derechos de descubrimiento’ del francés, que le da prioridad al Orlando City de fichar al jugador que en ocasiones anteriores ha expresado su deseo de jugar en la MLS.

Posible alineación de Orlando City (4-2-3-1):

Últimas noticias de Inter Miami

Our Round of 16 opponent is set. 🏆



🎟️ Secure your tickets for the second leg: https://t.co/CDCIlkGIu1 pic.twitter.com/i9BeG6lq4d — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 25, 2026

El Nashville goleó el pasado martes al Ottawa por 5-0 (global de 7-0) y se clasificó para los octavos de final de la Concachampions, en la que será el rival del Inter Miami.

El Inter Miami debutará en octavos frente al Nashville tras haber quedado exento de la ronda de dieciseisavos de final por su condición de campeón de la MLS en 2025.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame.

Pronóstico SI Fútbol

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han sido muy reñidos como muchos goles, los dos con plantillas muy fuertes han competido mucho entre sí por el resultado, por lo que en esta ocasión se podría dar un empate con varios goles dados los poderosos planteles.

Orlando City 2-2 Inter Miami.