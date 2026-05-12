Osasuna vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid se prepara para una visita de riesgo a Osasuna. Este martes 12 de mayo, el equipo de Diego Simeone pisará El Sadar con el objetivo de levantar la cabeza luego de la eliminación en Champions a manos del Arsenal y de la derrota como local frente al Celta.

La caída en el Metropolitano trajo preocupación en la plantilla del Cholo, pero horas más tarde llegaron buenas noticias desde San Sebastián. El empate de la Real Sociedad con el Betis le aseguró a los colchoneros la clasificación a la próxima Champions pese a no haber sumado. Ahora el objetivo es acabar lo más alto posible en LaLiga.

Para Osasuna, todo está en juego. Los dirigidos por el italiano Alessio Lisci vienen de dos derrotas consecutivas (Barcelona y Levante), pero aún mantienen sus chances de clasificar a la Conference League. Para ello deberán sumar en las tres jornadas restantes y esperar otros resultados.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este gran partido de LaLiga.

Pronóstico SI Fútbol

Osasuna llega a este partido con una motivación mucho más clara que la de su rival. El equipo navarro todavía pelea por acercarse a puestos europeos y sabe que hacerse fuerte en El Sadar puede marcar la diferencia en el cierre de la temporada. Atlético viene dejando dudas cada vez que sale de Madrid, no solo por resultados sino también porque le cuesta sostener intensidad y claridad ofensiva durante los noventa minutos.

Atlético gana el duelo en jerarquía individual, especialmente con Griezmann o Lookman, pero el problema para los de Simeone pasa por las bajas, el desgaste acumulado y la irregularidad que ha marcado su temporada. Todo apunta a un duelo muy parejo, de pocas diferencias y con resultado abierto hasta el final.

Pronóstico: Osasuna 1-1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Osasuna vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Pamplona, España

: Pamplona, España Estadio : El Sadar

: El Sadar Fecha : martes 12 de mayo

: martes 12 de mayo Hora : 15:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 21:30 ESP

: 15:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 21:30 ESP Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Osasuna y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Osasuna : 2

: 2 Empates : 0

: 0 Atlético de Madrid: 3

Último partido entre ambos: 18/10/2025 – Atlético de Madrid 1-0 Osasuna – LaLiga Fecha 9

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNA | THOMAS COEX/GettyImages

Osasuna Atlético de Madrid Levante 3-2 Osasuna 08/05/26 Atlético de Madrid 0-1 Celta 09/05/26 Osasuna 1-2 Barcelona 02/05/26 Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 05/05/26 Osasuna 2-1 Sevilla 26/04/26 Valencia 0-2 Atlético de Madrid 02/05/26 Athletic 1-0 Osasuna 21/04/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal 29/04/26 Osasuna 1-1 Betis 12/04/26 Atlético de Madrid 3-2 Athletic 25/04/26

¿Cómo ver el Osasuna vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, zzi España Movistar LaLiga

Últimas noticias de Osasuna

El equipo rojillo llega a este partido con una baja sensible en la portería. Sergio Herrera fue expulsado en el último encuentro ante Levante por tocar la pelota fuera del área y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que el equipo tendrá que recurrir a Aitor Fernández bajo los tres palos. Víctor Muñoz sigue recuperándose de una lesión muscular en la pantorrilla y tampoco estará disponible.

En defensa, Alejandro Catena y Enzo Boyomo apuntan a ser la dupla central, mientras que Jon Moncayola e Iker Muñoz volverían a tener protagonismo en el mediocampo.

Levante UD v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Osasuna (4-2-3-1): Fernandez; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Munoz; Garcia, Oroz, Moro; Budimir

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético afronta el encuentro con varias ausencias, siendo la más destacada la de Julián Álvarez, quien terminó agravando su lesión de tobillo en la vuelta de las semifinales de Champions y quedó descartado. Tampoco estarán Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Johnny Cardoso ni Nico González, todos afectados por diferentes problemas musculares.

A esa lista se sumó recientemente José María Giménez, reemplazado muy temprano en el partido frente al Celta. Con tantas bajas, Diego Simeone deberá reorganizar varias zonas del equipo, aunque todavía cuenta con futbolistas de experiencia como Antoine Griezmann y Ademola Lookman para intentar sostener el peso ofensivo del Atlético en Pamplona.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Baena, Koke, Lookman; Sorloth, Griezmann.

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