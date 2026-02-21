Osasuna vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

La enorme polémica generada por los presuntos insultos racistas del argentino Prestianni contra Vinicius marcaron el ritmo de los últimos días del Real Madrid. Sin embargo, el balón volverá a ser el centro de atención este sábado cuando comience a rodar en El Sadar.

El puntero de LaLiga con 60 unidades, dos más que el Barcelona, visitará al difícil Osasuna en su estadio, recinto donde no cae desde noviembre (1-3 vs Real Sociedad). Desde entonces acumula 5 encuentros invicto, con tres triunfos y dos empates.

A continuación, la previa con toda la información indispensable para disfrutar de este apasionante encuentro.

¿A qué hora se juega el Osasuna vs Real Madrid?

Ciudad : Pamplona, España

: Pamplona, España Estadio : El Sadar

: El Sadar Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 18:30 (ESP)

: 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 18:30 (ESP) Árbitro: Alejandro Quintero González

Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Osasuna vs Real Madrid

Real Madrid : 59

: 59 Empate : 20

: 20 Osasuna: 13

Último partido entre ambos: Real Madrid 1-0 Osasuna (19/08/2025 - La Liga Jornada 1)

Últimos cinco partidos

Osasuna Real Madrid Elche 0-0 Osasuna 13/02/26 Benfica 0-1 Real Madrid 17/02/26 Celta 1-2 Osasuna 06/02/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 14/02/26 Osasuna 2-2 Villarreal 31/01/26 Valencia 0-2 Real Madrid 8/2/26 Rayo Vallecano 1-3 Osasuna 24/01/26 Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano 1/2/26 Osasuna 3-2 Oviedo 17/01/26 Benfica 4-2 Real Madrid 28/1/26

¿Cómo ver el Osasuna vs Real Madrid por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Últimas noticias del Real Madrid

Pese a tener que disputar la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League frente a Benfica en unos días, Arbeloa no se guarda nada y va con el mejor once posible a Pamplona. El 4 a 1 sobre la Real Sociedad y la caída de Barcelona en Girona le han permitido al equipo blanco alcanzar la cima de LaLiga y el entrenador no pretende soltarla.

Mientras trascendió en las últimas horas un interés en el fichaje del alemán Nico Schlotterbeck, Arbeloa se refirió en rueda de prensa a lo sucedido en Lisboa, respaldando a su jugador: “No podemos poner a la víctima como provocador. Me repito: nada de lo que Vini ha hecho justifica un acto racista”

Al mismo tiempo, se mostró ilusionado con la mejoría de su equipo: "Queremos ver ese crecimiento, en lo colectivo y en individual. Vamos a seguir para que ese rendimiento llegue por parte de todos. Esto va de todos, no de once jugadores".

Alvaro Arbeloa Press Conference For Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid contra el Osasuna (4-4-2): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr. y Kylian Mbappe.

Últimas noticias del Osasuna

Los dirigidos por Alessio Lisci llegan en plena forma al trascendental duelo de este sábado. Desde su eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, los Rojillos han crecido y arrastran un invicto de 5 encuentros.

Posible alineación del Osasuna contra el Real Madrid (4-2-3-1): Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Jon Moncayola, Lucas Torró; Ruben García, Víctor Muñoz, Aimar Oroz; Ante Budimir.

RC Celta de Vigo v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Pronóstico SI

Han pasado 15 años desde la última victoria del Osasuna sobre Real Madrid, por lo que es difícil imaginar una derrota merengue en El Sadar. Sin embargo, el conjunto local se hace fuerte en su casa y el Madrid podría llegar a estar pensando en la vuelta ante Benfica. Imaginamos un empate.

Osasuna 1 - 1 Real Madrid