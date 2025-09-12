Pachuca vs Cruz Azul: 5 pronósticos para el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025

Este sábado 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo, Cruz Azul visita al Pachuca para la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. La Máquina busca hacerse con su sexta victoria consecutiva, aunque no la tendrá nada fácil.



La última vez que ambos se enfrentaron, el conjunto cementero se llevó la victoria 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario, gracias a las dianas de los uruguayos Ignacio Rivero y Gabriel Fernández, con el venezolano Salomón Rondón descontando por los Tuzos.



En estos momentos, el equipo del argentino Nicolás Larcamón marcha en la tercera posición de la clasificación con 17 unidades, mientras los hombres de Jaime Lozano aparecen en el sexto peldaño con 13 puntos.



Aquí te dejamos cinco pronósticos para este partido:

1. Cruz Azul acumula una nueva victoria

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Debido a la buena racha que llevan los cementeros, las casas de apuestas los dan como amplios favoritos para llevarse los tres puntos.



Pese a no tener a su hombre gol, Ángel Sepúlveda, hay otros futbolistas en la plantilla que pueden marcar diferencia en cualquier momento.



Los de La Noria aparecen con +155, el empate está en +230 y el triunfo tuzo está marcado con +165.

2. Los dos equipos marcaran goles

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Pese a que La Máquina parte como amplio favorito para vencer, eso no evitará que los hidalguenses se hagan presentes en la pizarra.



Aunque los de la Bella Airosa no pudieron marcar al América ni a Xolos, sí lo hicieron a León, Atlas y contra LA Galaxy en la Leagues Cup, aparte su hombre gol, el venezolano Jhonder Cádiz, ya recibió el alta médica para poder ver acción. A eso hay que sumarle que de sus últimos cinco choques nunca ha habido un empate a ceros.

3. José Paradela volverá a asistir o ser clave

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

El fichaje del argentino fue bastante acertado por parte de los celestes, ya que desde su primer día se ha convertido en pieza clave. El mediocampista ya impuso un récord en el club al lograr cinco asistencias en cinco partidos consecutivos, por lo que se espera que vuelva a aparecer su magia, ya sea brindando un nuevo pase de gol o influenciando en la generación de juego.

4. El marcador más factible es 1-2

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La Máquina estaría cerca de conseguir su sexto triunfo al hilo y sería en calidad de visita, repitiendo el marcador de la pasada jornada.



Con la baja del Cuate Sepúlveda, que es el goleador del club con cinco dianas, también están Carlos Rodríguez, el argentino Carlos Rotondi, Nacho Rivero, El Toro Fernández, Luka Romero y José Paradela.

5. Habrá un gran número de tarjetas

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Al tratarse de equipos con un estilo ofensivo, se espera que varios elementos terminen pintados de amarillo o de rojo, ya que cortarán el juego continuamente para evitar acciones de peligro.



En el pasado semestre hubo cuatro preventivos y una expulsión, además en el Apertura 2024 se lanzaron hasta cinco amarillas y una roja de nuevo. Previamente en el Clausura 2024 hubo cuatro amarillas, en el Apertura 2023 salieron seis, lo mismo que en el Clausura 2023. No sería raro ver a alguno quedarse con diez.