Pachuca vs Pumas: previa, predicciones y alineaciones

Pachuca y Pumas disputarán el primer capítulo de las semifinales del Clausura 2026 este jueves 14 de mayo. El equipo dirigido por Esteban Solari no tiene muchos reflectores, pero ha tenido una temporada más que sólida que les permitió clasificarse en cuarto lugar de la tabla general. Enfrente tendrán a Pumas: líder general de la competencia, en gran momento futbolístico y anímico.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre los Tuzos y el cuadro de la UNAM: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias.

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Pumas?

Ciudad : Pachuca, Hidalgo

: Pachuca, Hidalgo Estadio : Hidalgo

: Hidalgo Fecha : jueves 14 de mayo

: jueves 14 de mayo Hora: 23:00 horas (ET), 21:00 horas (México)

Últimos 10 enfrentamientos directos entre el Pachuca y Pumas

Pachuca: 4

Empate: 3

Pumas: 3

Últimos 5 partidos

Pachuca Pumas Pachuca 2-0 Toluca 10/05/26 Pumas 3-3 América 10/05/26 Toluca 0-1 Pachuca 03/05/26 América 3-3 Pumas 03/05/26 Pachuca 0-2 Pumas 25/04/26 Pachuca 0-2 Pumas 25/04/26 Tijuana 3-1 Pachuca 23/04/26 Pumas 4-2 Juárez 21/04/26 Monterrey 1-3 Pachuca 19/04/26 San Luis 0-2 Pumas 17/04/26

¿Cómo ver el Pachuca vs Pumas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN, Vix Premium México FOX, FOX One

Últimas noticias del Pachuca

Los Tuzos y los universitarios se han visto las caras en seis ocasiones en la liguilla. El historial de enfrentamientos en esta instancia es muy balanceado: ambas escuadras suman tres victorias. Sin embargo, el cuadro de la UNAM se impuso ante los hidalguenses en el duelo más importante de esta rivalidad: la final del Clausura 2009. En aquel certamen, el equipo dirigido por Ricardo Ferretti se impuso por marcador global de 3-2.

Pachuca v Toluca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Previo a la semifinal de ida, Esteban Solari, estratega de Pachuca con pasado felino, consideró que esta será una llave muy pareja y disputada.

La eliminatoria con Pumas es una eliminatoria que para mí es muy equilibrada. Nos enfrentamos dos equipos muy dinámicos. Va a ser muy intensa, muy disputada. Me parece que ambos equipos tenemos una identidad bastante clara de juego Esteban Solari

Solari agregó que Pachuca no cambiará su estilo de juego para la serie ante Pumas y que su equipo seguirá haciendo lo que les llevó a esta instancia del torneo.

Quizás la responsabilidad al jugar de local siempre va a ser nuestra. Y nosotros, con nuestra gente en casa, lo hemos hecho todo el torneo y lo vamos a seguir haciendo. No importa el rival, no importa la instancia, vamos a salir a buscar este partido: a ser un equipo como fuimos siempre, presionante, que trata de generar opciones de gol Solari



Posible alineación de Pachuca contra Pumas (4-3-3): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García; Christian Rivera, Víctor Guzmán, Elías Montiel; Robert Kenedy, Oussama Idrissi, Enner Valencia.

Últimas noticias de Pumas

Efraín Juárez, técnico de Pumas, reveló en entrevista con la cadena TUDN que "el partido más complicado" para su club en esta liguilla era en los cuartos de final contra el América.

El partido más complicado eran los cuartos de final. Sea el rival que sea. Le agregas que es el América... le tienes que hacer goles para pasar. Ahora, pasando esa experiencia, el equipo tiene que ser sensato Efraín Juárez

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Ese partido en cuartos de final tenías que ganarlo como sea. Con Pachuca ya pasamos eso. Como sea, la pasamos, y tenemos que ser un equipo que hemos aprendido, pero sensato. Hoy cambian los escenario y es la semifinal Juárez

Efráin Juárez formó parte de la plantilla de Pumas que derrotó a Pachuca en el Estadio Hidalgo y se coronó campeón del Clausura 2009.

Posible alineación de Pumas contra el Pachuca (5-3-2): Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo; Robert Morales, Juninho.

Pronóstico SI Fútbol

Pachuca buscará hacer daño en su casa en la semifinal de ida. La escuadra de Solari tiene elementos para poner en aprietos a los universitarios. Sin embargo, se espera que el cuadro dirigido por Efraín Juárez tenga una postura un poco más conservadora que en la serie ante el América y no dejé tantos espacios. Se espera un duelo de dientes apretados en el Huracán. Todo se definiría en Ciudad Universitaria el fin de semana.

Pachuca 1-1 Pumas