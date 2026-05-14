Pachuca vs Pumas: previa, predicciones y alineaciones
Pachuca y Pumas disputarán el primer capítulo de las semifinales del Clausura 2026 este jueves 14 de mayo. El equipo dirigido por Esteban Solari no tiene muchos reflectores, pero ha tenido una temporada más que sólida que les permitió clasificarse en cuarto lugar de la tabla general. Enfrente tendrán a Pumas: líder general de la competencia, en gran momento futbolístico y anímico.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre los Tuzos y el cuadro de la UNAM: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias.
¿A qué hora se juega el Pachuca vs Pumas?
- Ciudad: Pachuca, Hidalgo
- Estadio: Hidalgo
- Fecha: jueves 14 de mayo
- Hora: 23:00 horas (ET), 21:00 horas (México)
Últimos 10 enfrentamientos directos entre el Pachuca y Pumas
Pachuca: 4
Empate: 3
Pumas: 3
Últimos 5 partidos
Pachuca
Pumas
Pachuca 2-0 Toluca 10/05/26
Pumas 3-3 América 10/05/26
Toluca 0-1 Pachuca 03/05/26
América 3-3 Pumas 03/05/26
Pachuca 0-2 Pumas 25/04/26
Pachuca 0-2 Pumas 25/04/26
Tijuana 3-1 Pachuca 23/04/26
Pumas 4-2 Juárez 21/04/26
San Luis 0-2 Pumas 17/04/26
¿Cómo ver el Pachuca vs Pumas por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Vix Premium
México
FOX, FOX One
Últimas noticias del Pachuca
Los Tuzos y los universitarios se han visto las caras en seis ocasiones en la liguilla. El historial de enfrentamientos en esta instancia es muy balanceado: ambas escuadras suman tres victorias. Sin embargo, el cuadro de la UNAM se impuso ante los hidalguenses en el duelo más importante de esta rivalidad: la final del Clausura 2009. En aquel certamen, el equipo dirigido por Ricardo Ferretti se impuso por marcador global de 3-2.
Previo a la semifinal de ida, Esteban Solari, estratega de Pachuca con pasado felino, consideró que esta será una llave muy pareja y disputada.
La eliminatoria con Pumas es una eliminatoria que para mí es muy equilibrada. Nos enfrentamos dos equipos muy dinámicos. Va a ser muy intensa, muy disputada. Me parece que ambos equipos tenemos una identidad bastante clara de juegoEsteban Solari
Solari agregó que Pachuca no cambiará su estilo de juego para la serie ante Pumas y que su equipo seguirá haciendo lo que les llevó a esta instancia del torneo.
Quizás la responsabilidad al jugar de local siempre va a ser nuestra. Y nosotros, con nuestra gente en casa, lo hemos hecho todo el torneo y lo vamos a seguir haciendo. No importa el rival, no importa la instancia, vamos a salir a buscar este partido: a ser un equipo como fuimos siempre, presionante, que trata de generar opciones de golSolari
Posible alineación de Pachuca contra Pumas (4-3-3): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García; Christian Rivera, Víctor Guzmán, Elías Montiel; Robert Kenedy, Oussama Idrissi, Enner Valencia.
Últimas noticias de Pumas
Efraín Juárez, técnico de Pumas, reveló en entrevista con la cadena TUDN que "el partido más complicado" para su club en esta liguilla era en los cuartos de final contra el América.
El partido más complicado eran los cuartos de final. Sea el rival que sea. Le agregas que es el América... le tienes que hacer goles para pasar. Ahora, pasando esa experiencia, el equipo tiene que ser sensatoEfraín Juárez
Ese partido en cuartos de final tenías que ganarlo como sea. Con Pachuca ya pasamos eso. Como sea, la pasamos, y tenemos que ser un equipo que hemos aprendido, pero sensato. Hoy cambian los escenario y es la semifinalJuárez
Efráin Juárez formó parte de la plantilla de Pumas que derrotó a Pachuca en el Estadio Hidalgo y se coronó campeón del Clausura 2009.
Posible alineación de Pumas contra el Pachuca (5-3-2): Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo; Robert Morales, Juninho.
Pronóstico SI Fútbol
Pachuca buscará hacer daño en su casa en la semifinal de ida. La escuadra de Solari tiene elementos para poner en aprietos a los universitarios. Sin embargo, se espera que el cuadro dirigido por Efraín Juárez tenga una postura un poco más conservadora que en la serie ante el América y no dejé tantos espacios. Se espera un duelo de dientes apretados en el Huracán. Todo se definiría en Ciudad Universitaria el fin de semana.
Pachuca 1-1 Pumas
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.