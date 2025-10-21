Pachuca vs Tigres: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Llegó otra jornada doble en el Apertura 2025 de la Liga MX y con él un duelo de poder a poder entre los Tuzos del Pachuca y los Tigres de la UANL, equipos que buscarán sacar dividendos para escalar en la tabla de posiciones esta Jornada 14 y así asegurar un puesto en la clasificación de cara al cierre de torneo.
Es curioso que estos equipos lleguen tan igualados a esta instancia, puesto que en los últimos dos partidos en el Estadio Hidalgo, el resultado ha terminado en empate. Pachuca llega sexto con seis triunfos, tres empates y cuatro derrotas, mientras que La U tiene un historial de siete triunfos, cinco empates y solo un descalabro.
En los últimos enfrentamientos en casa de los Tuzos, estos han sabido mantener a raya a los felinos, ya que no les han permitido un solo triunfo desde el Apertura 2014, ahí el marcador terminó tres goles por dos en su favor.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs Tigres?
Ciudad: Pachuca, Hidalgo
Fecha: miércoles 22 de octubre
Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)
Estadio: Dick's Sporting Goods Park
¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs Tigres en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN USA
Vix, TUDN.com
México
Fox Sports
Caliente TV
España
Sin transmisión por TV
Bet365
Últimos cinco partidos de Pachuca
Rival
Resultado
Competición
Juárez
2-2 E
Liga MX
Necaxa
0-1 V
Liga MX
San Luis
2-1 V
Liga MX
Puebla
2-2 E
Liga MX
Querétaro
0-2 D
Liga MX
Últimos cinco partidos de Tigres
Rival
Resultado
Competición
Necaxa
5-3 V
Liga MX
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Querétaro
0-2 V
Liga MX
Atlas
2-0 V
Liga MX
Pumas
1-1 E
Liga MX
Últimas noticias de Pachuca
En las últimas horas ha comenzado a salir el rumor de que equipos como el Ajax, Marsella o Bayer Leverkusen, buscan hacerse de los servicios de Elías Montiel luego de su participación en el Mundial Sub 20, habrá que ver quién está dispuesto a pagar la cláusula que los Tuzos le han impuesto que aparentemente ronda los 9 millones de dólares.
Últimas noticias de Tigres
Julián Araujo quiere salir del futbol europeo y podría llegar a un equipo de la Liga MX, se trata de losTigres de la UANL, quienes le ven como el reemplazo generacional de Javier Aquino. Por ahora, Araujo y su entorno no contemplan esa vía en el corto plazo, aunque podría ser una opción a tomar en cuenta.
Posibles alineaciones
Pachuca
Portero: Carlos Moreno
Defensas: Brian García, Luis Rodríguez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga
Centrocampistas: Kenedy, Alan Bautista, Pedro Pedraza, Oussama Idrissi
Delanteros: Luis Quiñones, Enner Valencia
Tigres
Portero: Nahuél Guzmán
Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán
Centrocampistas: Rómulo, Ángel Correa, Diego Laynez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera
Delanteros: André Pierre-Gignac
Pronóstico SI
Se enfrentan el sexto contra el quinto en un duelo de poder a poder, ambos equipos vienen de varios partidos marcando goles y en esta ocasión podría no ser la excepción; como no está nada definido para nadie, se prevé un empate con varios goles.
Pachuca 2-2 Tigres
