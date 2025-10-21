Pachuca vs Tigres: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Llegó otra jornada doble en el Apertura 2025 de la Liga MX y con él un duelo de poder a poder entre los Tuzos del Pachuca y los Tigres de la UANL, equipos que buscarán sacar dividendos para escalar en la tabla de posiciones esta Jornada 14 y así asegurar un puesto en la clasificación de cara al cierre de torneo.

Es curioso que estos equipos lleguen tan igualados a esta instancia, puesto que en los últimos dos partidos en el Estadio Hidalgo, el resultado ha terminado en empate. Pachuca llega sexto con seis triunfos, tres empates y cuatro derrotas, mientras que La U tiene un historial de siete triunfos, cinco empates y solo un descalabro.

En los últimos enfrentamientos en casa de los Tuzos, estos han sabido mantener a raya a los felinos, ya que no les han permitido un solo triunfo desde el Apertura 2014, ahí el marcador terminó tres goles por dos en su favor.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs Tigres?

Ciudad: Pachuca, Hidalgo

Fecha: miércoles 22 de octubre

Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)

Estadio: Dick's Sporting Goods Park

¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs Tigres en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos TUDN USA Vix, TUDN.com México Fox Sports Caliente TV España Sin transmisión por TV Bet365

Últimos cinco partidos de Pachuca

Rival Resultado Competición Juárez 2-2 E Liga MX Necaxa 0-1 V Liga MX San Luis 2-1 V Liga MX Puebla 2-2 E Liga MX Querétaro 0-2 D Liga MX

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Necaxa 5-3 V Liga MX Cruz Azul 1-1 E Liga MX Querétaro 0-2 V Liga MX Atlas 2-0 V Liga MX Pumas 1-1 E Liga MX

Últimas noticias de Pachuca

En las últimas horas ha comenzado a salir el rumor de que equipos como el Ajax, Marsella o Bayer Leverkusen, buscan hacerse de los servicios de Elías Montiel luego de su participación en el Mundial Sub 20, habrá que ver quién está dispuesto a pagar la cláusula que los Tuzos le han impuesto que aparentemente ronda los 9 millones de dólares.

Últimas noticias de Tigres

Julián Araujo quiere salir del futbol europeo y podría llegar a un equipo de la Liga MX, se trata de losTigres de la UANL, quienes le ven como el reemplazo generacional de Javier Aquino. Por ahora, Araujo y su entorno no contemplan esa vía en el corto plazo, aunque podría ser una opción a tomar en cuenta.

🚨🇲🇽 EXCL. Julián Araujo busca salir del AFC Bournemouth.



->Busca salida desde cesión

->Objetivo: llegar al Mundial 2026

->Agencia le busca equipo en Europa

->Iraola da visto bueno a salida



DETALLES.https://t.co/KcQkBVX0YP — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 19, 2025

Posibles alineaciones

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Brian García, Luis Rodríguez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga

Centrocampistas: Kenedy, Alan Bautista, Pedro Pedraza, Oussama Idrissi

Delanteros: Luis Quiñones, Enner Valencia

Tigres

Portero: Nahuél Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán

Centrocampistas: Rómulo, Ángel Correa, Diego Laynez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera

Delanteros: André Pierre-Gignac

Pronóstico SI

Se enfrentan el sexto contra el quinto en un duelo de poder a poder, ambos equipos vienen de varios partidos marcando goles y en esta ocasión podría no ser la excepción; como no está nada definido para nadie, se prevé un empate con varios goles.

Pachuca 2-2 Tigres

