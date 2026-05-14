La guía de los Países Bajos para el Mundial 2026: la selección naranja busca revivir viejas épocas

Los Países Bajos fueron a menudo la dama de honor en Mundiales anteriores, pero nunca la novia. El torneo de este año ofrece la oportunidad de hacer historia.

La selección neerlandesa nunca ha ganado el evento más importante del calendario futbolístico internacional a pesar de contar con numerosas estrellas famosas; incluso figuras como Johan Cruyff, Marco van Basten y Dennis Bergkamp se quedaron a las puertas del título.

Marco van Basten of Holland | David Cannon/GettyImages





Ningún talento a la altura de estos íconos ofensivos forma parte del equipo de Ronald Koeman para esta aventura norteamericana, pero la plantilla sigue estando repleta de calidad.

La presión habitual recae sobre los hombros de los neerlandeses de cara a su debut en la fase de grupos contra Japón, y sus aspiraciones al título se pondrán a prueba desde el principio.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 6G–2E–0P

6G–2E–0P Goles a favor / recibidos: 27 / 4

27 / 4 Goleador: Memphis Depay (8)

Memphis Depay (8) Asistente: Memphis Depay, Cody Gakpo (4)

Los Países Bajos, subcampeones en 2010, terceros en la edición de 2014, pero ausentes en Rusia 2018 tras no clasificarse, sufrieron una dura presión de Polonia durante la fase de clasificación, pero una racha invicta con seis victorias les aseguró el pase al torneo.

FIFA 2026 World Cup QualifierNetherlands v Lithuania | ANP/GettyImages

Las contundentes victorias sobre Finlandia, Lituania y Malta mejoraron la diferencia de goles de los naranjas, y fueron los dos empates consecutivos con Polonia, que finalmente cayó eliminada en el repechaje, los que garantizaron su clasificación directa.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO JAPÓN 14/6 AT&T Stadium SUECIA 20/6 NRG Stadium TÚNEZ 25/6 Arrowhead Stadium

Entrenador: Ronald Koeman

Netherlands v Ecuador - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Experiencia en Mundiales: será su debut

será su debut Tiempo dirigiendo a Países Bajos: actualmente desde 2023 (también entre 2018-2020)

El legado de Ronald Koeman como jugador le asegura su posición como un ícono respetado de los Países Bajos, pero existen dudas sobre su capacidad para guiar a la selección neerlandesa a su primer título. El exentrenador del Barcelona estuvo al mando durante casi siete años en dos etapas distintas, pero este será su primer Mundial como director técnico.

¿Cómo juega Países Bajos?

Formación preferida: 4-2-3-1.

4-2-3-1. Estilo: híbrido.

híbrido. Fortalezas: un mediocampo magistral, centrales dinámicos.

un mediocampo magistral, centrales dinámicos. Debilidades: la profundidad de la delantera, laterales inconsistentes.

El fútbol total sigue siendo parte esencial del ADN neerlandés, por lo que Koeman espera secuencias de ataque estéticamente atractivas de su equipo. También va a buscar dominar la posesión ante rivales inferiores y adoptar un enfoque más directo contra equipos más fuertes.

Con una defensa sólida y un mediocampo repleto de talento, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders, por nombrar solo algunos, esta versión de los Países Bajos tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, es innegable que su línea de ataque no está a la altura, y cualquier posible debilidad se verá agravada por la cruel ausencia de Xavi Simons en el torneo debido a una rotura del ligamento cruzado anterior.

Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Los jugadores a seguir

Factor X: ocho goles en la fase de clasificación para Memphis Depay, con su característica cinta en la cabeza, lo colocaron como máximo goleador histórico de su selección.



Ahora, a sus 32 años, el delantero del Corinthians viene siendo menos prolífico a nivel de club en los últimos años, pero sigue siendo letal con la camiseta naranja.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTU | JOHN THYS/GettyImages

Estrella revelación: como suplente en la Eurocopa 2024, este será el primer torneo internacional de Micky van de Ven como titular. A no perderse sus incursiones ofensivas desde la defensa hasta el ataque, dejando atrás a los jugadores rivales, y a no sorprenderse si termina el torneo como el jugador más rápido.

La equipación que usará el conjunto neerlandés

Equipación de Países Bajos para la Copa del Mundo | Nik

El naranja vibrante de los Países Bajos se lució por generaciones de superestrellas, y la camiseta de este año no es la excepción, con sutiles detalles en negro.

El naranja también predomina en la camiseta de visitante, destacando sobre una base blanca. Una franja horizontal en el pecho sirve de fondo para el escudo central de la KNVB, con el famoso león neerlandés asomándose a los rivales

Posible alineación titular

Posible XI de los Países Bajos | FootballUser

Koeman cuenta con una plantilla amplia y llena de talento, especialmente en el mediocampo y la defensa. El veterano capitán Virgil van Dijk sigue liderando con el ejemplo en el centro de la zaga, y el versátil Jurriën Timber es uno de los que pueden acompañar al gigante del Liverpool. Nathan Aké, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven son otros candidatos, aunque este último podría ser titular como lateral izquierdo para aportar solidez cuando Denzel Dumfries se proyecte por la banda derecha.

Ryan Gravenberch y Frenkie de Jong forman una dupla de élite en la base del mediocampo, con Tijjani Reijnders con libertad para ocupar posiciones más adelantadas. Sin embargo, existen dudas sobre la profundidad de la delantera. Xavi Simons está lesionado y Cody Gakpo ha tenido una temporada difícil con el Liverpool, y no hay muchas alternativas para reemplazar a ambos. Memphis Depay es la única opción destacada como número 9.

Bart Verbruggen será el arquero titular mientras continúa progresando con el Brighton & Hove Albion, aunque podría decirse que todavía está por debajo en calidad en comparación con los arqueros favoritos del torneo.

Estado de forma actual

Países Bajos comenzó el año con una dura victoria por 2-1 ante una Noruega debilitada, que no contó con Erling Haaland ni Martin Ødegaard. Una alineación más experimental empató 1-1 contra Ecuador, un resultado que se vio agravado por la expulsión de Dumfries en el minuto 12.

Netherlands v Ecuador - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Estas actuaciones no contribuyeron a aumentar la confianza, y la afición neerlandesa espera más de los hombres de Koeman a medida que se acerca el torneo.

¿Qué podemos esperar de la afición neerlandesa?

Un tsunami naranja de pasión y entusiasmo va a inundar América del Norte este añó. Un arduo y costoso viaje no va a impedir que los aficionados neerlandeses se hagan notar en la fiesta del fútbol de este verano, ansiosos por impulsar a su equipo hacia su primer título mundial.

Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | BSR Agency/GettyImages

Por muy apasionados que sean los seguidores de Países Bajos, su reputación de ser difíciles de complacer les precede. Los exjugadores de la selección nacional no tardan en afilar el cuchillo cuando las cosas van mal, y ese pesimismo implacable puede contagiarse a la afición.

Estén atentos a los aficionados neerlandeses disfrazados de leones naranjas, una imagen habitual en los grandes torneos.

Lo que el país espera

Tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2024, pocos se sorprenderían de ver otro ascenso meteórico hasta las últimas fases del torneo norteamericano. Sin embargo, la competencia es más intensa esta vez, y en los Países Bajos se reconoce que la actual generación de jugadores neerlandeses todavía está por detrás de algunas de las selecciones más temibles del mundo, como Francia, España y Argentina.

Aun así, con menores expectativas podría surgir un éxito inesperado. Ciertamente, no es imposible que la selección neerlandesa llegue hasta el final este año, incluso con el polémico Koeman al mando desde el banco.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Países Bajos: Alemania.

Alemania. Una estadística que define a Países Bajos: perdieron tres finales del Mundial.

perdieron tres finales del Mundial. Si todo sale mal: será culpa de Koeman.

será culpa de Koeman. ¿Qué va a decir todo el mundo si Países Bajos queda eliminada en fase de grupos? La espera agonizante continúa.