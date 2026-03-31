Países Bajos vs Ecuador: previa, predicciones y alineaciones

La Fecha FIFA de marzo continúa sus acciones. Para las selecciones que están clasificadas al Mundial 2026, estas son sus últimas pruebas de fuego. En un choque amistoso de la UEFA contra la CONMEBOL, está el Países Bajos frente a Ecuador, a celebrarse este martes 31 de marzo en el Philips Stadion.



Previo a este compromiso, La Naranja Mecánica se enfrentó a Noruega, clasificada a la justa internacional y que no contó con Erling Haaland para este cotejo. La Orange comenzó perdiendo por una anotación de Andreas Schjelderup, pero el capitán Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders comandaron la voltereta 2-1.



Con respecto a La Tricolor, también tuvo un compromiso con sabor mundialista porque se midió al nuevo campeón de África debido a temas de escritorio, es decir, Marruecos, que cuenta con Achraf Hakimi y Yassine Bounou. El partido culminó en empate 1-1. Los sudamericanos abrieron las acciones a través de John Yeboah, mas Neil El Aynaoui apareció para cerrar la pizarra.

Pronóstico SI

Países Bajos se ha caracterizado por contar siempre con un estilo de juego agresivo, alegre y sumamente ofensivo, aunque Ecuador tampoco se queda atrás en ese tema porque también tiene piezas claves en la delantera. La Orange no tuvo problemas en clasificarse al Mundial porque goleó a muchos de sus rivales, mientras a La Tricolor se le aplaude haber logrado rápido su pase pese a competir con los rivales fuertes de su zona. Posiblemente veamos un enfrentamiento reñido, con los de casa venciendo, pero no por mucha diferencia.



Pronóstico: Países Bajos 2-1 Ecuador

¿A qué hora se juega el Países Bajos vs Ecuador?

Ciudad: Eindhoven, Holanda

Estadio: Philips Stadion

Fecha: martes, 31 de marzo

Hora: 13:45 h (EEUU ET), 12:45 h (México), 20:45 h (España)

Historial de enfrentamientos directos entre Países Bajos y Ecuador

Países Bajos: 1

Empate: 2

Ecuador: 0

Último partido entre ambos: 25/11/22 – Países Bajos 1-1 Ecuador – Mundial Qatar 2022, Fase de Grupos

Últimos 5 partidos

Países Bajos Ecuador Países Bajos 2–1 Noruega 27/3/26 Marruecos 1–1 Ecuador 27/3/26 Países Bajos 4-0 Lituania 17/11/25 Ecuador 2-0 Nueva Zelanda 18/11/25 Polonia 1-1 Países Bajos 14/11/25 Canadá 0-0 Ecuador 13/11/25 Países Bajos 4-0 Finlandia 12/10/25 México 1-1 Ecuador 14/10/25 Malta 0-4 Países Bajos 9/10/25 Estados Unidos 1-1 Ecuador 10/10/25

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Últimas noticias de Países Bajos

Pese a que Noruega llegaba intratable al no perder un encuentro desde el pasado 13 de octubre del 2024, acumulando once victorias y un empate, por fin cayó contra los neerlandeses, que elevaron su nueva condición de invictos con siete triunfos y una igualada. Con el éxito conseguido, La Naranja Mecánica ascendió al sexto puesto en el ranking de la FIFA.



Previo a los choques amistosos, el técnico Ronald Koeman ya había pronunciado que le daría oportunidad a sus jugadores de demostrar su valía, pues sería su última prueba para ver si merecen ser convocados al Mundial.



El mismo estratega criticó a una de las estrellas del combinado, Ryan Gravenberch, que milita en el Liverpool de Inglaterra, pues no aportó cobertura defensiva en el tanto de los vikingos.



“En el momento en que Teun (Koopmeiners) alcanza al lateral que se interna hacia el centro, alguien más tiene que defender la zona interior-exterior. ¡Ryan no hace nada ahí! Tiene que llegar antes a Denzel (Dumfries). Se pasa de largo. Ese tipo de jugadas en el área penal tienen que mejorar. Un latera necesita ayuda desde dentro; no lo hicimos bien”, comentó.

International FriendlyNetherlands v Norway | ANP/GettyImages

La posible alineación de los Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen; Nathan Aké, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber; Xavi Simmons, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Donyell Malen, Memphis Depay

Últimas noticias de Ecuador

El domingo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que para su juego contra Países Bajos el entrenador argentino Sebastián Beccacece no podrá contar con el defensor Piero Hincapié y el mediocampista Denil Castillo, ambos por lesión.



Hincapié, elemento del Arsenal de Inglaterra, tuvo que abandonar el campo al minuto 70 ante Marruecos. El central, que jugó como lateral izquierdo, sufrió un golpe que le impidió continuar en la dinámica del grupo.



Por otro lado, Denil, actual mediocampista del Midtjylland de Dinamarca, que no jugó frente a los marroquíes, también reportó molestias físicas que motivaron al cuerpo médico a enviarlo a rehabilitación inmediata.

Morocco v Ecuador - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

La posible alineación de Ecuador (4-4-2): Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Angelo Preciado; Nilson Angulo, Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Leonardo Campana, Gonzalo Plata

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