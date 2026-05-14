Paraguay jugará un Mundial por primera vez desde que alcanzó los cuartos de final en 2010. Mucho tiempo ha pasado pero existe la esperanza de que pueda repetir una actuación similar.

A las cuatro participaciones consecutivas en Copas del Mundo en lo que vamos de Siglo XXI, le siguieron casi 20 años de resultados frustrantes para un país que se acostumbraba a estar en la élite.



Sin embargo, la actual combinación de veteranos experimentados —Miguel Almirón y Gustavo Gómez— y jóvenes talentos prometedores —Julio Enciso y Diego Gómez— le da a La Albirroja la confianza necesaria para volver a soñar.

South Korea v Paraguay - International Friendly | Han Myung-Gu/GettyImages

Paraguay buscará dar la sorpresa en el debut y arruinarle la fiesta a la anfitriona, Estados Unidos. Una victoria ante los dirigidos por Pochettino significaría un campanazo que convencería a muchos de que podrían llegar a ser el "Caballo Negro" del torneo.

El camino hacia la Copa del Mundo

Record clasificatorio: 7G-4E-7P

Goles a favor / recibidos: 14 / 10

Goleador: Antonio Sanabria (4)

Asistidor: Diego Gómez (2)

El regreso de Paraguay al Mundial no parecía encaminado tras sumar solo cinco puntos de los 18 posibles en el comienzo de las Eliminatorias sudamericanas.

Sin embargo, la ampliación de la cantidad de clasificados, junto con contundentes victorias sobre Brasil y Argentina, le permitió a los dirigidos por Alfaro terminar en una cómoda sexta posición en la tabla de la Conmebol, asegurando así su pase directo al Mundial sin necesidad de disputar la repesca.

El calendario

PARTIDO FECHA ESTADIO ESTADOS UNIDOS 12/6 SoFi Stadium TURQUÍA 19/6 Levi's Stadium AUSTRALIA 25/6 Levi's Stadium

Entrenador: Gustavo Alfaro

CORRECTION / FBL-FRIENDLY-MAR-PAR | FRANCOIS LO PRESTI/GettyImages

Experiencia en Mundiales: dirigió a Ecuador en el 2022

Tiempo dirigiendo a Paraguay: desde 2024

Tras dirigir con relativo éxito a la selección ecuatoriana en Qatar 2022, Gustavo Alfaro llegó a Paraguay para aportarle la experiencia mundialista que tanto necesitaba.

El argentino, fiel a su costumbre, ha construido un equipo extremadamente difícil de vencer, revitalizando de inmediato el vestuario paraguayo y sacando el máximo provecho del talento a su disposición, volviéndose un rival muy incómodo para cualquiera que tenga en frente.

¿Cómo juega Paraguay?

Formación preferida: 4-2-3-1 / 4-4-2

Estilo: contraataque, mentalidad defensiva

Fortalezas: defensa organizada, mediocampistas creativos

Debilidades: poco gol, escasa profundidad en el plantel

La principal fortaleza de Alfaro radica en que no quiso inventar nada nuevo cuando se convirtió en el entrenador de Paraguay. Sus pilares son una defensa aguerrida y difícil de penetrar, con ética de trabajo excepcional y una excelente comprensión de la organización táctica y la comunicación defensiva.

Morocco v Paraguay - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

Los Guaraníes no apuntan a disputar el control del balón pero jugar con un delantero centro permite aliviar la presión y sus mediocampistas ofensivos, técnicamente dotados, se benefician del espacio que este sistema les brinda.

Los jugadores a seguir

Factor X: Miguel Almirón es el líder y alma del equipo. Era apenas un adolescente cuando Paraguay estuvo en un Mundial por última vez pero ahora será decisivo con su creatividad en el ataque para el éxito (o fracaso) de su selección.

FIFA World Cup 2026 Pre-Event Access Day - Paraguay | Mitchell Leff - FIFA/GettyImages

Estrella revelación: Diego Gómez, una joven promesa que los aficionados de la MLS recordarán jugando junto a Lionel Messi en el Inter Miami, es ahora titular indiscutible en el Brighton & Hove Albion de la Premier League. Rebosa energía, habilidad técnica y una sorprendente fortaleza física, además de un potente disparo, especialmente desde larga distancia.

¿Cómo será la camiseta del equipo paraguayo

Equipación de Paraguay para la Copa del Mundo | Pum

Para los amantes de la tradición, la típica camiseta paraguaya, con sus franjas verticales rojas y blancas, está de vuelta, con un toque terroso que refleja la tierra arcillosa del país, conocida localmente como «tierra colorada».

La camiseta visitante es diferente a cualquier otra que Paraguay haya usado antes: una base oscura con toques de azul claro y sombras blancas, creando un efecto casi óptico.

Posible alineación titular

Posibile XI de Paraguay | FootballUser

Gustavo Gómez y Omar Alderete conforman una de las mejores parejas de centrales de la región. O tal vez incluso la mejor. Ellos son la columna vertebral del equipo.



Con Junior Alonso y Juan José Cáceres protegiendo los flancos, la zaga de Alfaro ha desarrollado una gran unidad.

Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Andrés Cubas y Damián Bobadilla seguramente harán fuerte el mediocampo, que buscará el juego largo para alimentar al delantero Antonio Sanabria, quien, si bien no es el goleador más lujoso, es excelente cuando está de espaldas a la portería.

El talentoso trío conformado por Miguel Almirón, Diego Gómez y Julio Enciso determinará hasta dónde llegará Paraguay. Son los cerebros creativos de un ataque que, por lo demás, es limitado, y con libertad para moverse por todo el último tercio del campo, el trío tiene la calidad para desarmar a la mayoría de las defensas.

Estado de forma

El parón internacional de marzo tuvo un sabor agridulce. Los de Alfaro comenzaron con una reñida victoria contra Grecia, por 1 a 0, pero luego cayeron derrotados por 2-1 ante Marruecos, aunque el resultado no refleja lo sucedido en el partido.

FBL-FRIENDLY-GRE-PAR | ARIS MESSINIS/GettyImages



Paraguay fue superior en la mayoría de los aspectos al vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, y revelación del último Mundial. La derrota no fue merecida.



De todos modos, el partido sirvió para recordar lo que se necesita para ganar contra los mejores equipos, una lección que Paraguay deberá haber aprendido para cuando comience el torneo.

¿Qué podemos esperar de la afición paraguaya?

Algo más de 10 mil fans paraguayos viajaron a Sudáfrica, la última vez que participaron de un Mundial. Teniendo en cuenta que las distancias son considerablemente más cortas, se espera que el número de aficionados sea mucho mayor.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PAR-ARG | JOSE BOGADO/GettyImages

Siempre vistiendo la camiseta roja de local, tocando tambores, lanzando confeti al aire y cantando “dale, dale, dale La Albirroja”, la afición paraguaya no pasa nunca desapercibida. Tal como suele suceder con los aficionados sudamericanos.



Es una red de apoyo apasionada y profundamente leal, que deja de lado las intensas rivalidades que existen a nivel de clubes para unirse en torno a una causa común.

Lo que el país espera

Paraguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

El buen juego mostrado recientemente, sumado al grupo que les tocó (junto a Estados Unidos, Turquía y Australia) invitaría al más desconfiado a sumarse a la ilusión. Igualar los cuartos de Sudáfrica 2010 no parece ser una quimera.



Pero la realidad es que Paraguay va paso a paso. El principal objetivo es avanzar a la siguiente ronda, una ambición más que realista para un equipo en ascenso.



Llegar a estar entre los mejores ocho quizás sea un tanto optimista, pero para ellos está garantizado competir hasta el final. No se rendirán sin luchar.

Y finalmente...

A quién no quiere enfrentarse Paraguay: España

Una estadística que define a Paraguay: de los 12 partidos de eliminatorias que dirigió Alfaro, apenas perdieron uno (Brasil), manteniendo la valla invicta en siete de ellos.

Si todo sale mal: la falta de gol, y de un 9 potente, será la razón.

¿Qué va a decir todo el mundo si Paraguay queda eliminado en fase de grupos? La Albirroja no pudo aprovechar su momento.