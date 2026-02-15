Cuando parecía que todo iba a ser miel sobre hojuelas para el Atlético de Madrid luego de golear al Futbol Club Barcelona en la Copa del Rey, les llegó una dosis de realidad al caer tres goles por cero frente al Rayo Vallecano, situación que no dejó contento a Jan Oblak, quien afirmó que ya no podrán competir por levantar el título de LaLiga.

Apenas terminó el encuentro en donde se llevaron dicho descalabro y el guardameta colchonero se hizo sentir en zona mixta, sitio en donde aseguró que ya tendrán que dar por perdido el certamen liguero, además dejando ver que lo que se hizo hoy no fue digno de un equipo como el Atleti, quien a su forma de ver las cosas, debería pelear siempre a máximo nivel.

Parece que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, hacer partidos como este. De esta manera va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, hay que jugar siempre al máximo, hay que ganar y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así. Jan Oblak

Con goles de Fran Pérez, Oscar Valentín y Nobel Mendy, los rayistas le arrabataron tres unidades a su hoy rival, para así propinarles su segunda derrota consecutiva luego de que cayeran un tanto por cero frente al Real Betis el pasado fin de semana en el Riyadh Air Metropolitano.

Simeone acepta que el Atlético fue inferior al Rayo Vallecano

Ante esto y a sabiendas de lo que había declarado Oblak, Diego Simeone fue tajante y dijo que el resultado negativo de hoy no pasa por una falta de ganas o actitud, sino que simplemente el rival les hizo un buen juego y logró sacar el resultado.

Por intensidad no creo que haya sido, ni por intensidad ni actitud. Tampoco por falta de ganas. El equipo jugó mal y ya está. El rival ha jugado mejor y, por tanto, ha tenido más opciones de ganar. No comparto lo que comentó Oblak. Hoy el equipo jugó mal y el rival fue superior Diego Simeone

Pareciera que la escuadra rojiblanca se encuentra fracturada por dentro y tendrán que luchar no solo en la cancha, sino fuera de ella, para lograr resultados favorecedores esta campaña, algo que se vislumbra complicado cuando los culés, los merengues y hasta el Villarreal atraviesan un mejor momento futbolístico.