Paris FC vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

El campeón de la Ligue 1 cierra su temporada doméstica frente al Paris FC este domingo 17 de mayo por la jornada N°34. Con un nuevo título bajo el brazo, el equipo de Luis Enrique tendrá su último compromiso antes de la gran final de la Champions League ante el Arsenal, a disputarse el sábado 30 en Budapest.

Sin más objetivos que culminar la liga con una alegría y quedarse con el derbi de la ciudad, PSG encara el partido con toda la seriedad que lo amerita. El entrenador no tiene pensado una gran rotación en el once inicial, y más allá de algún caso puntual, irá con lo mejor que tiene al Estadio Jean Bouin.

El Paris FC, por su parte, llega al derbi con la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado el objetivo de permanencia en la máxima categoría del fútbol francés. La meta pasa ahora por volverle a ganar al club más poderoso del país, tal como lo hizo en la Copa de Francia.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran clásico.

Pronóstico SI Fútbol

Para Paris FC, enfrentarse al campeón significa una oportunidad de medir cuánto ha crecido el proyecto en su primera temporada entre la élite. Jugar en casa puede empujar al equipo a asumir más riesgos de los habituales, algo que ya le permitió competir en anteriores cruces. La agresividad y la disciplina táctica será determinantes para compensar la diferencia de jerarquías.

Del otro lado, la eliminación parisina en la Copa de Francia frente a este mismo rival todavía funciona como una pequeña espina para el vestuario de Luis Enrique. Aunque el título liguero no esté en discusión, el equipo ha mostrado capacidad para mantener intensidad competitiva en este tramo final. Paris FC probablemente encuentre alguna ocasión para golpear, pero sostener el ritmo ante una plantilla con tantas variantes ofensivas parece más complicado.

Pronóstico: Paris FC 1 - 3 PSG

¿A qué hora se juega el Paris FC vs PSG?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Jean Bouin

: Jean Bouin Fecha : domingo 17 de mayo

: domingo 17 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Guillaume Paradis

Historial de enfrentamientos directos entre el Paris FC y el PSG

Partidos jugados: 4

Paris FC : 1

: 1 Empate : 2

: 2 PSG: 1

Último partido entre ambos: 12/1/2026 - PSG 0-1 Paris FC - Copa de Francia, 16vos de final

FBL-FRA-CUP-PSG-PARIS FC | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

Últimos 5 partidos

Paris FC PSG Rennes 2-1 Paris FC 10/5/26 Lens 0-2 PSG 13/5/26 Paris FC 4-0 Brest 3/5/26 PSG 1-0 Brest 10/05/26 Paris FC 0-1 Lille 26/4/26 Bayern Múnich 1-1 PSG 06/05/26 Metz 1-3 Paris FC 19/4/26 PSG 2-2 Lorient 2/5/26 Paris FC 4-1 Mónaco 10/4/26 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/26

¿Cómo ver el Paris FC vs PSG por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Paris FC

Mamadou M’Bow, una pieza habitual en la última línea, deberá cumplir sanción por acumulación de tarjetas y no estará disponible. Además, sigue la incertidumbre alrededor de Willem Geubbels, delantero que venía en buen momento tras marcar en las dos jornadas anteriores, pero que terminó lesionado frente a Rennes.

El equipo tampoco podrá contar con Jean-Philippe Krasso, uno de los futbolistas importantes durante la campaña del ascenso, que continúa recuperándose de una lesión de rodilla. A eso se suma la ausencia prolongada de Pierre-Yves Hamel, fuera desde agosto por problemas musculares.

Paris FC v Stade Brestois 29 - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Paris FC (4-2-3-1): Trapp; Traoré, Coppola, Otávio, Sangui; Lees-Melou, Matondo; Gory, Kebbal, Koleosho; Geubbels.

Últimas noticias del PSG

PSG encara este compromiso con la cabeza dividida entre el cierre liguero y la final de la Champions, algo que probablemente obligue a Luis Enrique a administrar minutos. Achraf Hakimi sigue fuera por una lesión muscular sufrida semanas atrás y tampoco está disponible Lucas Chevalier, por lo que Matvey Safonov continuará defendiendo la portería. Kang-In Lee tampoco será de la partida.

Otra situación a seguir es la de Warren Zaïre-Emery. El mediocampista arrastra molestias físicas y todo apunta a que el cuerpo técnico evitará cualquier riesgo innecesario pensando en Budapest. Willian Pacho es otro que podría ser cuidado.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Xavier Laine/GettyImages

Posible alineación del PSG (4-3-3): Safonov; Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernández; Neves, Ruiz, Vitinha; Dembelé, Barcola, Kvaratskhelia.