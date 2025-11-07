Parma vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A está en llamas y el AC Milan quiere seguir por el camino de la victoria: vienen de vencer a la Roma por la mínima y ahora buscarán deshacerse del Parma para seguir escalando.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Parma vs AC Milan?
Ciudad: Parma, Italia
Fecha: sábado 8 de noviembre
Horario: 15:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Stadio Ennio Tardini
¿Cómo se podrá ver el Parma vs AC Milan en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN USA
Paramount+
México
ESPN México
Disney+ Premium
España
DAZN
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Parma
Rival
Resultado
Competición
Bologna
3-1 D
Serie A
AS Roma
2-1 D
Serie A
Como
0-0 E
Serie A
Genoa
0-0 E
Serie A
Lecce
1-0 D
Serie A
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
AS Roma
1-0 V
Serie A
Atalanta
1-1 E
Serie A
Pisa
2-2 E
Serie A
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Juventus
0-0 E
Serie A
Últimas noticias del Parma
El Parma tuvo un mal inicio de temporada, con una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. No gana desde el 29 de septiembre, cuando venció por 2-1 al Torino en condición de local. Está a un punto de la zona de descenso, por lo que deberá ganar si o si en el futuro cercano para no comprometerse en la lucha por la permanencia.
Últimas noticias del AC Milan
El equipo de Massimiliano Allegri intentará seguir escalando posiciones en la tabla de la Serie A luego de beneficiarse por su gran victoria frente a la Roma en la jornada pasada. Ahora, están a solamente un punto de igualar la línea del Napoli, el líder del campeonato italiano.
Posibles alineaciones
Parma
Portero: Zion Suzuki
Defensas: Sascha Britschgi, Lautaro Valenti, Alessandro Circati, Enrico Del Prato
Mediocampistas: Mandela Keita, Nahuel Estévez
Volantes ofensivos: Christian Ordóñez, Adrian Bernabe
Delantero: Mateo Pellegrino y Adrian Benedyczak.
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Koni De Winter
Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers
Delanteros: Rafael Leão y Christopher Nkunku.
Pronóstico SI
El AC Milan continuará por el camino de la victoria venciendo sin atenuantes al Parma en condición de visitante.
Parma 0-2 AC Milan
