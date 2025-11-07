Parma vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A está en llamas y el AC Milan quiere seguir por el camino de la victoria: vienen de vencer a la Roma por la mínima y ahora buscarán deshacerse del Parma para seguir escalando.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Parma vs AC Milan?

Ciudad: Parma, Italia

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 15:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Stadio Ennio Tardini

A general view of Ennio Tardini stadium is seen prior to... | Nicolò Campo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Parma vs AC Milan en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN USA Paramount+ México ESPN México Disney+ Premium España DAZN Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Parma

Rival Resultado Competición Bologna 3-1 D Serie A AS Roma 2-1 D Serie A Como 0-0 E Serie A Genoa 0-0 E Serie A Lecce 1-0 D Serie A

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición AS Roma 1-0 V Serie A Atalanta 1-1 E Serie A Pisa 2-2 E Serie A Fiorentina 2-1 V Serie A Juventus 0-0 E Serie A

Últimas noticias del Parma

Parma Calcio 1913 v Bologna FC 1909 - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El Parma tuvo un mal inicio de temporada, con una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. No gana desde el 29 de septiembre, cuando venció por 2-1 al Torino en condición de local. Está a un punto de la zona de descenso, por lo que deberá ganar si o si en el futuro cercano para no comprometerse en la lucha por la permanencia.

Últimas noticias del AC Milan

Luka Modric of AC Milan seen in action during Serie A 2025/... | SOPA Images/GettyImages

El equipo de Massimiliano Allegri intentará seguir escalando posiciones en la tabla de la Serie A luego de beneficiarse por su gran victoria frente a la Roma en la jornada pasada. Ahora, están a solamente un punto de igualar la línea del Napoli, el líder del campeonato italiano.

Posibles alineaciones

Parma

Portero: Zion Suzuki

Defensas: Sascha Britschgi, Lautaro Valenti, Alessandro Circati, Enrico Del Prato

Mediocampistas: Mandela Keita, Nahuel Estévez



Volantes ofensivos: Christian Ordóñez, Adrian Bernabe

Delantero: Mateo Pellegrino y Adrian Benedyczak.

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Koni De Winter

Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers

Delanteros: Rafael Leão y Christopher Nkunku.

Pronóstico SI

El AC Milan continuará por el camino de la victoria venciendo sin atenuantes al Parma en condición de visitante.

Parma 0-2 AC Milan

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO