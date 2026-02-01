Parma vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones
La jornada dominical de la Serie A cierra con un duelo clásico en el Estadio Ennio Tardini. El Parma Calcio, que atraviesa un bache de resultados y problemas ofensivos, recibe a una Juventus que llega con la moral por las nubes.
El equipo de Luciano Spalletti ha encontrado su mejor versión: viene de aplastar 3-0 al Napoli, vigente campeón, y de sellar su pase a los playoffs de la Champions League. La solidez defensiva es su sello: solo han encajado 8 goles en sus últimos 13 partidos de liga.
Por su parte, el Parma de Carlos Cuesta navega en la posición 15, solo seis puntos por encima del descenso, y no ha logrado marcar gol en sus últimos tres compromisos.
¿A qué hora se juega el Parma vs Juventus?
- Ciudad: Parma, Italia
- Estadio: Stadio Ennio Tardini
- Fecha: domingo 1 de febrero
- Hora: 13:45 EE.UU (Este), 12:45 CDMX, 19:45 España
- Árbitro: Francesco Fourneau
Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)
- Parma: 1 victoria
- Empate: 1
- Juventus: 3 victorias
- Dato destacado: La Juventus ganó el duelo de la primera vuelta 2-0. La última victoria del Parma fue en abril de 2025 (1-0).
Últimos 5 partidos
Parma
Juventus
Atalanta 4-0 Parma
Mónaco 0-0 Juventus
Parma 0-0 Genoa
Juventus 3-0 Napoli
Napoli 0-0 Parma
Juventus 2-0 Benfica
Lecce 1-2 Parma
Cagliari 1-0 Juventus
Parma 0-2 Inter
Juventus 5-0 Cremonese
¿Cómo ver el Parma vs Juventus por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
Paramount+, DAZN USA, SiriusXM FC
México
Disney+ Premium
España
DAZN
Últimas noticias del Parma
El conjunto Gialloblù vive momentos de incertidumbre. Ubicados en el puesto 15 con 23 puntos, su falta de gol empieza a ser crítica. Vienen de ser goleados 4-0 por Atalanta y suman tres partidos seguidos sin ver puerta.
La dependencia de Mateo Pellegrino (autor del 43% de los goles del equipo) es total. Para este choque, el técnico tiene bajas importantes: el portero titular Zion Suzuki está lesionado, al igual que Pontus Almqvist y Abdoulaye Ndiaye. Corvi seguirá bajo los tres palos. Se espera que Hans Nicolussi Caviglia, recién llegado, pueda tener minutos en la medular.
Posible alineación de Parma (3-5-1-1): Edoardo Corvi; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Troilo; Britschgi, Adrián Bernabé, Mandel Keita, Sorensen, Valenti (o Coulibaly); Ondrejka; Mateo Pellegrino.
Últimas noticias de la Juventus
La Juve (5º con 42 puntos) está a solo un punto de los puestos de Champions. El efecto Spalletti es real: el equipo es una roca atrás y vertical arriba. Kenan Yildiz está en estado de gracia (8 goles y gran influencia en el juego), y Jonathan David ha despertado con goles clave, incluyendo uno ante Napoli y otro en la ida ante Parma.
Las bajas son pocas: Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik y Daniele Rugani. Se espera el regreso al once titular de piezas clave que rotaron en Mónaco, como Manuel Locatelli y Andrea Cambiaso.
Posible alineación de Juventus (4-2-3-1): Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Khéphren Thuram; Francisco Conceição, Weston McKennie, Kenan Yildiz; Jonathan David.
Pronóstico SI Fútbol
La Juventus llega con la inercia de un tren de alta velocidad, sólida en defensa y con sus atacantes enchufados. El Parma, por el contrario, parece haber perdido el rumbo ofensivo y sufre ante los grandes. El récord histórico y la forma actual apuntan a una victoria cómoda para los visitantes, que necesitan los puntos para asaltar el Top 4.
Parma 0-2 Juventus
