Parma vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones

La jornada dominical de la Serie A cierra con un duelo clásico en el Estadio Ennio Tardini. El Parma Calcio, que atraviesa un bache de resultados y problemas ofensivos, recibe a una Juventus que llega con la moral por las nubes.

El equipo de Luciano Spalletti ha encontrado su mejor versión: viene de aplastar 3-0 al Napoli, vigente campeón, y de sellar su pase a los playoffs de la Champions League. La solidez defensiva es su sello: solo han encajado 8 goles en sus últimos 13 partidos de liga.

Por su parte, el Parma de Carlos Cuesta navega en la posición 15, solo seis puntos por encima del descenso, y no ha logrado marcar gol en sus últimos tres compromisos.

¿A qué hora se juega el Parma vs Juventus?

Ciudad : Parma, Italia

: Parma, Italia Estadio: Stadio Ennio Tardini

Stadio Ennio Tardini Fecha : domingo 1 de febrero

: domingo 1 de febrero Hora : 13:45 EE.UU (Este), 12:45 CDMX, 19:45 España

: 13:45 EE.UU (Este), 12:45 CDMX, 19:45 España Árbitro: Francesco Fourneau

Stadio Ennio Tardini, casa del Parma | Luca Bizzarri - Parma Calcio 1913/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Parma: 1 victoria

Empate: 1

Juventus: 3 victorias

Dato destacado: La Juventus ganó el duelo de la primera vuelta 2-0. La última victoria del Parma fue en abril de 2025 (1-0).

Últimos 5 partidos

Parma Juventus Atalanta 4-0 Parma

(25/01/26) Mónaco 0-0 Juventus

(28/01/26) Parma 0-0 Genoa

(18/01/26) Juventus 3-0 Napoli

(25/01/26) Napoli 0-0 Parma

(14/01/26) Juventus 2-0 Benfica

(21/01/26) Lecce 1-2 Parma

(11/01/26) Cagliari 1-0 Juventus

(17/01/26) Parma 0-2 Inter

(07/01/26) Juventus 5-0 Cremonese

(12/01/26)

¿Cómo ver el Parma vs Juventus por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA, SiriusXM FC México Disney+ Premium España DAZN

Juventus FC v SSC Napoli - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Últimas noticias del Parma

El conjunto Gialloblù vive momentos de incertidumbre. Ubicados en el puesto 15 con 23 puntos, su falta de gol empieza a ser crítica. Vienen de ser goleados 4-0 por Atalanta y suman tres partidos seguidos sin ver puerta.

La dependencia de Mateo Pellegrino (autor del 43% de los goles del equipo) es total. Para este choque, el técnico tiene bajas importantes: el portero titular Zion Suzuki está lesionado, al igual que Pontus Almqvist y Abdoulaye Ndiaye. Corvi seguirá bajo los tres palos. Se espera que Hans Nicolussi Caviglia, recién llegado, pueda tener minutos en la medular.

Posible alineación de Parma (3-5-1-1): Edoardo Corvi; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Troilo; Britschgi, Adrián Bernabé, Mandel Keita, Sorensen, Valenti (o Coulibaly); Ondrejka; Mateo Pellegrino.

Parma Calcio 1913 v Genoa CFC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Últimas noticias de la Juventus

La Juve (5º con 42 puntos) está a solo un punto de los puestos de Champions. El efecto Spalletti es real: el equipo es una roca atrás y vertical arriba. Kenan Yildiz está en estado de gracia (8 goles y gran influencia en el juego), y Jonathan David ha despertado con goles clave, incluyendo uno ante Napoli y otro en la ida ante Parma.

Las bajas son pocas: Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik y Daniele Rugani. Se espera el regreso al once titular de piezas clave que rotaron en Mónaco, como Manuel Locatelli y Andrea Cambiaso.

Posible alineación de Juventus (4-2-3-1): Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Khéphren Thuram; Francisco Conceição, Weston McKennie, Kenan Yildiz; Jonathan David.

Pronóstico SI Fútbol

La Juventus llega con la inercia de un tren de alta velocidad, sólida en defensa y con sus atacantes enchufados. El Parma, por el contrario, parece haber perdido el rumbo ofensivo y sufre ante los grandes. El récord histórico y la forma actual apuntan a una victoria cómoda para los visitantes, que necesitan los puntos para asaltar el Top 4.

Parma 0-2 Juventus