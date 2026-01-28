Patrick Dorgu se lesiona: ¿qué tiene y cuánto tiempo estará de baja con el Manchester United?
El Manchester United podría estar sin Patrick Dorgu durante las próximas 10 semanas después de que los análisis revelaran una lesión mucho peor de lo que se esperaba originalmente.
Dorgu anotó por segundo partido consecutivo cuando el United venció al líder de la Premier League, el Arsenal, por 3-2 el domingo, lo que subraya su nueva importancia para el equipo bajo el mando de Michael Carrick.
Pero se vio obligado a retirarse unos minutos antes del espectacular gol de la victoria de Matheus Cunha, y el nuevo técnico interino expresó su esperanza de que no fuera nada más grave que "un pequeño calambre".
"Espero que no sea tan malo", añadió el técnico después del partido en el Emirates Stadium. Desafortunadamente para Carrick y United, Dorgu sufrió un problema más significativo.
The Athletic menciona que el problema ha sido identificado como una lesión en el tendón de la corva, y aunque las evaluaciones continúan y el período de tiempo de su ausencia no es exacto, la estimación inicial es de 10 semanas.
Si esa proyección resulta ser acertada, Dorgu podría no regresar hasta principios de abril, momento en el que podría haberse perdido los próximos ocho partidos del United, más de la mitad de los 15 que quedan. También se perderá la crucial eliminatoria de clasificación para el Mundial de 2026 de Dinamarca en marzo.
Partidos del Manchester United que Patrick Dorgu podría perderse
Fecha
Rival
Competición
1 de febrero de 2026
vs. Fulham
Premier League
7 de febrero de 2026
vs. Tottenham
Premier League
10 de febrero de 2026
vs. West Ham
Premier League
23 de febrero de 2026
vs. Everton
Premier League
1 de marzo de 2026
vs. Crystal Palace
Premier League
4 de marzo de 2026
vs. Newcastle
Premier League
14 de marzo de 2026
vs. Aston Villa
Premier League
20 de marzo de 2026
vs. Bournemouth
Premier League
La importancia de Dorgu para el Manchester United
Dorgu fue fichado del Lecce el pasado enero, aparentemente para equipar mejor a Ruben Amorim con jugadores más adecuados para su sistema 3-4-2-1. Sin embargo, su capacidad para jugar más arriba como extremo, en lugar de lateral o carrilero, se ha hecho evidente desde que el United volvió al 4-2-3-1.
Fue menos efectivo cuando Darren Fletcher lo utilizó como lateral izquierdo convencional en la derrota de la FA Cup ante el Brighton & Hove Albion. Pero el escocés hizo jugar al danés en la banda izquierda contra el Burnley, con Luke Shaw detrás, y dio una asistencia en el empate.
