Paul Scholes clasifica a los tres principales objetivos de mercado para el mediocampo del Manchester United

El legendario excentrocampista del Manchester United, Paul Scholes, analizó a los tres principales objetivos del club para el mediocampo en 2026. Si bien Adam Wharton, del Crystal Palace, superó a Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, y a Elliot Anderson, del Nottingham Forest, Scholes también ofreció varias alternativas.

La historia del United está marcada por grandes centrocampistas. Desde la época del dominio de Duncan Edwards en la década de 1950, este ilustre linaje se extiende a través de Bobby Charlton, Bryan Robson, Roy Keane y el propio Scholes.

La alineación actual de Ruben Amorim está formada por Bruno Fernandes, de mentalidad ofensiva natural, y Casemiro, que terminará su contrato el próximo verano, momento en el que también tendrá 34 años. Las especulaciones sobre nuevos reclutas aumentan a medida que se acerca la ventana de transferencias de enero.

Si bien la lista de objetivos crece constantemente, los tres nombres de Baleba, Anderson y Wharton destacan por encima del resto. Sky Sports retó a Scholes a evaluar cuál de estos tres líderes, si alguno, merece continuar el legado de los grandes centrocampistas del Manchester United.

3. Carlos Baleba

Baleba fue perseguido por el United en el verano | Mike Hewitt/GettyImages

Scholes fue el que menos se impresionó con el jugador con el que más se ha relacionado al United. Según informes, los Red Devils contactaron formalmente con el Brighton para fichar a Baleba el verano pasado, pero fueron rechazados rotundamente. Es posible que Scholes lo considerara una bendición disfrazada.



“Baleba es muy joven”, dijo sobre el jugador de 21 años. “En cuanto a calidad, ¿está a la altura? Creo que está casi al nivel de Moisés Caicedo”.



Caicedo es posiblemente el mejor centrocampista de la Premier League en este momento y parece valer cada centavo de los 115 millones de libras (152 millones de dólares) que el Chelsea pagó para ficharlo del Brighton hace dos años. Sin embargo, Scholes cuestionó si este era el perfil que el United necesitaba perseguir.



“Lo ha hecho muy bien en el Chelsea, no me malinterpreten”, comenzó el exinternacional inglés, “pero ¿es ese el tipo de jugador que necesita el Manchester United? No estoy seguro”.

2. Elliot Anderson

El Manchester United no logró reforzar su mediocampo en el verano | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

El espectacular ascenso de Anderson a la fama ha llamado la atención del seleccionador inglés Thomas Tuchel y también de Scholes.



“Diría que, viendo el buen estado de forma de Inglaterra, lo que más me ha sorprendido es Elliot Anderson”, comentó efusivamente el ex número 18 del United. “Me gustaba mucho cuando estaba en el Newcastle, pero pensaba que era más un jugador ofensivo, quizás de 8 o 10. No me gusta hablar de números, pero parece más un 8 o un 10.



Ha llegado a ese puesto con Inglaterra y se le ve muy completo, con mucho estilo. Mantiene muy bien el balón y también lo pasa al ataque”.



Pero a pesar de todas sus cualidades, Anderson no da la talla.

1. Adam Wharton

Adam Wharton recibió el visto bueno de Paul Scholes | Justin Setterfield/GettyImages

“Probablemente diría que me quedaría con Wharton”, concluyó Scholes sin mucho convencimiento. “Simplemente creo que Wharton tiene un poco más de calidad. Es difícil decirlo. Creo que tiene más calidad que Baleba”.



“Baleba tiene más piernas”, añadió Scholes, hablando en sentido figurado, “así que eso lo equilibra un poco. La diferencia entre Elliot Anderson y Wharton es mínima. Yo elegiría a Wharton”.



Scholes sigue teniendo dudas sobre el mediapunta del Crystal Palace. “¿Puede moverse por el campo?”, preguntó un jugador que sufrió asma durante toda su carrera. “Old Trafford es un campo enorme. Es un campo realmente grande para moverse, y se necesita algo de físico. Se necesitan piernas en esa posición”.

En lugar de Anderson, Wharton o Baleba, Scholes tenía una solución menos realista para el dilema del mediocampo del United. "Quizás se necesiten dos Bruno Fernandes", teorizó.

“Se necesita un Bruno Fernandes como mediapunta y otro como número 10”

Ante la falta de tecnología de clonación, Scholes apuntó a una figura que ya formaba parte del equipo de Amorim como otra solución.

Scholes revela el aspecto más decepcionante del reinado de Ruben Amorim

Kobbie Mainoo podría dejar el Manchester United en enero | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Scholes siempre ha sido un gran admirador de Kobbie Mainoo. Su compañero, canterano del Manchester United, comparó a su compatriota con el icono del Real Madrid, Zinedine Zidane, y no le impresiona la reticencia de Amorim a contar con el joven de 20 años de edad.

“Una de las cosas más decepcionantes para mí es que Kobbie Mainoo no esté en este equipo del Manchester United”, suspiró Scholes.

“Vimos lo bueno que era hace 18 meses, dos años, y por alguna razón no ha llegado a su máximo potencial. Al entrenador no parece gustarle mucho, pero todos conocemos sus cualidades”

“Pero, por alguna razón, el entrenador prefiere a otro, y eso es algo con lo que tiene que lidiar”. A Scholes le cuesta aceptar la ausencia de Mainoo, y admite su frustración al ver a un talento local cada vez más escaso sentado en el banquillo.

“Es posible que [Amorim] no confíe en él [Mainoo] físicamente ahora mismo”, reflexionó Scholes. “Casemiro no es el más físico, pero es astuto. Conoce la posición; la ha jugado durante tantos años en un gran Real Madrid, así que tiene esa experiencia.

“Kobbie aún no tiene esa experiencia. Creo que Kobbie, si va a jugar, necesita jugar en un centro del campo de tres, la verdad. El Manchester United no lo hace”.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES