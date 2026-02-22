Pedri y Rashford vuelven a la convocatoria del Barcelona

Buenas noticias para el FC Barcelona a apenas una hora del duelo ante el Levante UD. Pedri y Marcus Rashford han recibido el alta médica y estarán disponibles para el encuentro, aunque ninguno de los dos formará parte del once inicial.

El regreso de ambos supone un impulso anímico y futbolístico para el conjunto azulgrana en un momento clave de la temporada. Pedri, cerebro del equipo, llevaba varias semanas trabajando al margen tras unas molestias musculares que encendieron las alarmas. Su recuperación se ha gestionado con cautela, consciente el cuerpo técnico de que su influencia en el juego exige que esté al cien por cien.

ℹ COMUNICADO MÉDICO

▶ Pedri y Rashford han recibido el alta médica. Están disponibles para el #BarçaLevante pic.twitter.com/2RXwWEueQL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 22, 2026

Por su parte, Rashford también ha superado sus problemas físicos y vuelve a una convocatoria en la que puede convertirse en un recurso decisivo desde el banquillo. Su potencia y verticalidad ofrecen a Hansi Flick una alternativa distinta para agitar el partido en el tramo final.

La idea del cuerpo técnico es clara: ambos podrían disputar alrededor de 30 minutos, dependiendo del desarrollo del encuentro. No se quiere forzar su reaparición, pero sí aprovechar su talento si el guion lo exige. Con el Barça necesitado de una reacción tras resultados irregulares, contar con dos futbolistas de este calibre en la recámara puede marcar diferencias.

El mensaje es prudencia, pero también ambición. Pedri y Rashford están de vuelta. No desde el inicio, pero sí preparados para entrar en escena cuando el partido lo demande. Y en citas apretadas, ese detalle puede inclinar la balanza.