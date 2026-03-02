¿Peligra la participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo es una de las grandísimas figuras que participarán del Mundial 2026, y buscará la gloria máxima con una Portugal que intenta partido a partido seguir sacando chapa de candidata a ganar la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

El pasado fin de semana, la presencia del Bicho en Estados Unidos, México y Canadá se puso en duda: tuvo que pedir el cambio en el la victoria por 3-1 del Al-Nassr frente al Al-Fayha por la Saudi Pro League a falta de diez minutos para el final, con una visible incomodidad por una molestia muscular. El portugués se marchó cojeando y se quedó en el banquillo con una bolsa de hielo en la pierna, algo que no es un buen síntoma en lo absoluto.

El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesús, confirmó en rueda de prensa que "Ronaldo sufrió fatiga muscular y el cuerpo médico realizará de inmediato las pruebas necesarias para determinar su estado", por lo que se espera el informe médico para saber a ciencia cierta cuántas semanas de recuperación tendrá el Bicho.

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

El físico del futbolista en cuestión es privilegiado y, si es solamente un problema muscular, podría estar a disposición del entrenador en pocas semanas y no se perdería la Copa del Mundo, ya que su historial de lesiones es escueto a pesar de ya tener 41 años. Lo que se verá afectada es su carrera rumbo a los 1000 goles como profesional, ya que le faltan 35 tantos para llegar a esa increíble cifra y esto lo frena.

Portugal integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre la República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. El debut será contra el que venga de la repesca, mientras que la segunda jornada será frente a los asiáticos y el cierre contra el vigente subcampeón de la Copa América.

