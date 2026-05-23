Pep Guardiola agradeció el mensaje de Sir Alex Ferguson tras confirmarse su salida del Manchester City

El mundo del fútbol se revolucionó con la salida de Pep Guardiola del Manchester City: el entrenador español se marchará del elenco Ciudadano tras casi una década y dejó un legado increíble, incluyendo una UEFA Champions League.

Todos se han volcado a elogiar al catalán, incluyendo al héroe del acérrimo rival del City, Sir Alex Ferguson. El entrenador británico es el máximo campeón de la historia con 49 títulos y 26 años ininterrumpidos en el banquillo de los Diablos Rojos, y si bien Pep tiene grandes chances de romper su marca su legado perdurará para siempre en el fútbol inglés.

"Es el más grande de este país; por su trayectoria, su tiempo y por muchísimas razones. Me alegra que Sir Alex Ferguson, el más grande, pudiera ver... Estoy bastante seguro de que para Sir Alex no somos los "vecinos ruidosos", somos los vecinos", dijo Guardiola en la antesala de su último encuentro.

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | DeFodi Images/GettyImages

En el acumulado, dirigió al conjunto de Manchester en 582 oportunidades, con 415 victorias, 75 empates y 92 derrotas. En esos encuentros, sus equipos anotaron un total de 1438 goles, encajando solamente 549, lo que representaría menos de un gol en contra por partido en el plano estadístico.



Su reemplazante en el banquillo del City será Enzo Maresca, que supo ser campeón del mundo con el Chelsea en el Mundial de Clubes del 2025. El futuro de Pep es incierto, y si bien se cree que tendrá al menos un año sabático las especulaciones hablan de un porvenir en una selección.

Rooney sumó elogios para Pep

Manchester United v Stoke City - Premier League | Michael Regan/GettyImages

“Son generaciones muy diferentes y estilos distintos, pero la influencia de Pep en esta época es incomparable”, dijo el ex delantero del Manchester United en la BBC.

Ha cambiado la base del juego en Inglaterra, incluso en el fútbol amateur, y ahora los equipos de niños intentan salir jugando desde la defensa”, agregó.

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