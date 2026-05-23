Pep Guardiola confirma cuál será su próximo trabajo tras salir del Manchester City

La salida de Pep Guardiola del Manchester City al término de esta temporada acaba de confirmarse, pero ya se conoce cuál será el siguiente paso en su exitosa trayectoria.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Mientras descansa y reflexiona sobre si quiere volver a dirigir, Guardiola comenzará a trabajar como embajador y asesor técnico del City Football Group, la empresa matriz propietaria del Manchester City y otros 10 clubes en todo el mundo.

Aunque su principal tarea será promocionar y potenciar la imagen del City Football Group, también podrá aplicar sus conocimientos y experiencia para ayudar en los procesos de los distintos equipos de Asia, Norteamérica y el resto de Europa en la detección, formación y desarrollo de talento.

En última instancia, esto podría beneficiar al Manchester City a largo plazo si se considera que los jugadores tienen el nivel suficiente para fichar con los citizens. Savinho es el mayor éxito en este sentido hasta la fecha, tras unirse al City procedente de otro club del CFG.

¿Quiénes son los clubes del City Football Group?

SOCCER: MAR 02 MLS St. Louis CITY SC vs New York City FC | Icon Sportswire/GettyImages

Los 11 clubes que conforman el City Football Group están repartidos por todo el mundo. Algunos son propiedad 100% del grupo y en otros CFG es accionista mayoritario o minoritario.

Los ejemplos más conocidos de clubes fuera del Manchester City son el New York City y el Melbourne City, que fueron los dos primeros equipos adquiridos una vez que la visión del director ejecutivo Ferran Soriano comenzó a tomar forma en 2013.

El grupo se expandió a Europa continental en 2017 cuando CFG se asoció con el hermano de Guardiola, Pere, para comprar el Girona. El club francés Troyes fue adquirido en su totalidad en 2020, seguido por el Palermo, antiguo club de la Serie A, en 2022. El Mumbai City es el único antiguo miembro, que abandonó el grupo en 2025 tras seis años de relación.

Clubes del City Football Group

Equipo País Porcentaje Año en que se adquirió Manchester City Inglaterra 100% 2008 New York City Estados Unidos 80% 2013 Melbourne City Australia 100% 2014 Yokohama F. Marinos Japón 20% 2014 Girona España 47% 2017 Monteviedo City Torque Uruguay 100% 2017 Shenzen Peng City China 47% 2019 Troyes Francia 100% 2020 Lommel Bélgica 99% 2020 Palermo Italia 94.94% 2022 Esporte Clube Bahia Brasil 90% 2023

¿Pep Guardiola se retira como entrenador?

Aunque se haya confirmado su puesto en el City Football Group, nada indica que Guardiola vaya a dejar de ser entrenador.

Por ahora, se espera que el técnico de 55 años se tome al menos un breve descanso de sus funciones diarias, pero podría incluso seguir vinculado al City Football Group una vez que regrese a la dirección técnica, siempre y cuando no existan conflictos de intereses.

La forma más sencilla de hacerlo sería incursionar en el fútbol internacional, y se cree que la próxima ambición de Guardiola —de la que ya habló en 2018— es dirigir a una selección nacional.

Se le abrirían diversas opciones, desde selecciones de élite como Inglaterra o Italia, hasta países con un fútbol en desarrollo como los Emiratos Árabes Unidos o incluso Estados Unidos.

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