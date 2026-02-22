Pep Guardiola elogió la intensidad de Erling Haaland en el triunfo 2-1 del Manchester City sobre el Newcastle

El Manchester City cumplió con creces su objetivo de sumar un nuevo triunfo dentro de la Premier League para arribar a 56 unidades y así seguir acechando muy de cerca al superlíder Arsenal, que tiene 58 puntos, aunque está pendiente lo que haga este domingo en su visita al Tottenham Hotspur.

🚨🗣️ Pep Guardiola: "Today, Haaland was the Man of the Match for me."



"Because he fought with Burn, against man-marking you have to play more direct, and if you don't fight for those balls 50/50, no chance. And he did it well!" pic.twitter.com/lwMmJza0Ok — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 21, 2026

Los Citizens, que han encontrado cinco victorias consecutivas y evitado la derrota en sus últimos ocho cotejos en todas las competencias, hicieron la tarea al vencer 2-1 al Newcastle United gracias a un doblete de Nico O’Reilly y aunque el noruego Erling Haaland no pudo marcar, si se lució al asistir a su compañero en el segundo tanto, lo que significó su sexta participación de gol en sus últimas cinco titularidades contando todos los certámenes.



Debido a esto, el técnico español Pep Guardiola elogió lo que El Androide hizo dentro del terreno de juego, ya que peleó cada pelota con suma intensidad: “Como luchó con (Dan) Burn, contra el marcaje individual hay que jugar más directo, y si no luchas por esos balones al 50 por ciento, no hay posibilidad. ¡Y lo hizo bien!”.



Por otro lado, el histórico del Barcelona charló sobre la posibilidad de arrebatarle la cima a los Gunners, admitiendo que será sumamente complicado ganar los once duelos que quedan dentro de la liga local, ya que tienen otros títulos en juego. Aunado a ello, destacó la importancia de la afición que los aliente cada semana en el Etihad Stadium, razón suficiente para que entreguen el alma.

Erling Haaland in his last five starts:



⚽️ v Galatasary

🅰️ v Spurs

⚽️🅰️ v Liverpool

⚽️ v Fulham

🅰️ v Newcastle



Back in form 🔥 pic.twitter.com/Lr8gyI28qy — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 21, 2026

“Nuestra conexión con la afición hoy ha sido la mejor de la temporada. Nos quedan cinco partidos en casa en la Premier League y necesitamos esa energía. El partido que hemos jugado hoy es lo que va a suceder en los próximos once. Ha sido muy difícil. Siempre digo que tenemos que jugar para los aficionados. A veces no pueden venir por muchas razones: el precio o cuando jugamos entre semana y al día siguiente os niños tienen que ir al colegio. Damos lo mejor de nosotros mismos y no queremos decepcionarlos. Desde que llegué aquí hace diez años, mis equipos tienen alma y espíritu. Intentan darlo todo”, exclamó el catalán.



“Lo que hemos hecho en muchos partidos de esta temporada no es suficiente para ganar la Premier League. Tenemos que hacerlo mejor para tener la oportunidad de conseguirlo. Les dije a los jugadores: ¡para tener fuerza mental tomen muchas caipirinhas y disfruten la vida, y luego hagan tres sesiones de entrenamiento como es debido. Nos toca jugar contra el Leeds. Iremos a Leeds y tengo un respeto increíble por Daniel Farke. Sabemos lo difícil que será. Once partidos son muchos partidos en la Premier League y tengo la sensación de que no vamos a ganar todos nuestros encuentros, ya que tenemos la FA Cup, la final de la Carabao Cup, la Champions League. Vendrán muchos partidos y lesiones”, culminó.