El Manchester City de Pep Guardiola no descansará en sus aspiraciones de conseguir un título más en la Premier League y es así que hilvanó su séptimo triunfo consecutivo frente al Leeds United esta tarde, esto tras derrotarlos un gol por cero gracias a Antoine Semenyo, quien marcó justo antes del silbatazo del medio tiempo.

Con este triunfo los Citizens llegaron a 59 unidades en 28 partidos disputados hasta el momento, quedando dos por debajo del Arsenal que marcha como líder en solitario y que mañana se jugará la vida frente al Chelsea en un partido de alto impacto.

Lejos de los puntos obtenidos, para este encuentro la oncena ciudadana sufrió una baja importante y que se reflejó en el marcador; Erling Haaland no fue convocado al encuentro debido a molestias musculares y si bien se dijo que podría perderse únicamente este encuentro, el estratega afirmó que no hay una fecha estimada para su regreso.

No sé cuándo volverá Erling Haaland Pep Guardiola

Manchester City v Newcastle United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Si bien el español se dio el tiempo de tocar algunos otros temas extra cancha, no dejó pasar la oportunidad de hablar del futbol que desplegó hoy su equipo, afirmando que hicieron un buen trabajo manteniéndose fieles a lo que históricamente han sido.

Defendimos muy bien... Hablamos de eso, de sufrir, y lo hicimos. Hicimos muchísimos pases, ¡mil millones! En el fútbol todavía funciona. Pep Guardiola

El City tendrá dos partidos por delante relativamente sencillos, el primero a media semana contra el Nottingham Forest que tiene muchos altibajos y el segundo contra el Newcastle en la FA Cup, esto previo a disputar la ronda de eliminación contra el Real Madrid en la UEFA Champions League.