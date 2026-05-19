Pep Guardiola felicita al Arsenal y a Mikel Arteta por ganar la Premier League: “Lo merecen”

El Manchester City empató a un gol con el Bournemouth en partido de la penúltima jornada de la Premier League. Con este resultado, a falta de una jornada para la finalización del certamen, el Arsenal se proclamó campeón de la liga inglesa.

Eli Junior Kroupi abrió el marcador al minuto 38, mientras que Erling Haaland consiguió el empate al 90+4, en el suspiro final del encuentro. Tras este empate, el Manchester City llegó a 78 puntos esta temporada, y ya no tiene posibilidades de superar a los Gunners, líderes de la tabla con 82 unidades.

Después del encuentro, Pep Guardiola felicitó a Mikel Arteta, técnico del Arsenal, y a su cuerpo técnico, por conseguir el ansiado título después de 22 años.

Felicitaciones al Arsenal, Mikel Arteta, su cuerpo técnico, el personal administrativo, todos los jugadores y aficionados por esta Premier League…



…¡se lo merecen! Pep Guardiola

Bournemouth v Manchester City - Premier League | Eddie Keogh/GettyImages

¿Se acerca el adiós de Pep Guardiola?

El pasado fin de semana, Pep Guardiola habló sobre su futuro en el Manchester City y afirmó que todavía tiene un año de contrato. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado como un hecho su salida a final de temporada y la llegada de Enzo Maresca.

En su conferencia de prensa posterior al partido contra el Bournemouth, el estratega español fue cuestionado nuevamente sobre su futuro.

En esta ocasión, Pep dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del equipo. El entrenador mencionó que al final de la temporada se reunirá con el presidente del club y hablarán sobre su continuidad.

Podría decir que tengo un año más de contrato (...) Y por las conversaciones que he tenido durante muchos años, siempre desde mi experiencia, cuando anuncias algo durante la competición es un mal, mal resultado (...) La primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente, porque ambos decidimos que cuando terminemos la temporada nos sentaremos a hablar (...) Es tan simple como eso, y después tomaremos la decisión Guardiola

El Manchester City cerrará su temporada este domingo 24 de mayo cuando reciba al Aston Villa en el Etihad Stadium.