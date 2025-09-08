Pep Guardiola se arrepiente y asume su mayor error en los banquillos

Pep Guardiola, considerado por muchos el mejor entrenador de la historia moderna del fútbol, sorprendió recientemente con una confesión en el programa “Adiós a Txiki”, espacio dedicado a homenajear la figura de Txiki Begiristain, arquitecto de un Manchester City que conquistó absolutamente todo bajo la dirección del técnico catalán.

En un tono más íntimo y sincero de lo habitual, Guardiola reveló uno de sus mayores arrepentimientos en el banquillo citizen: haber permitido la salida de Jesús Navas tras coincidir apenas una temporada. “Gracias por el regalo de haber estado un año juntos y cuánto me arrepiento de haberte dejado ir. Me hubiera gustado muchísimo que estuvieras más tiempo aquí, pero a veces uno se equivoca”, expresó Pep en un mensaje grabado dirigido al futbolista sevillano, quien recientemente anunció su retirada profesional.

Jesús Navas | Alex Livesey/GettyImages

La confesión llamó la atención por lo inesperado. Navas, lateral y extremo de incansable recorrido, siempre ha sido un jugador valorado por su entrega, disciplina y compromiso. Su paso por el City (2013-2017) coincidió con la etapa de transición hacia el actual proyecto ganador. Guardiola admitió que, con la perspectiva del tiempo, aquel adiós llegó demasiado pronto y privó al club de un perfil que habría encajado aún más en su idea futbolística.

El técnico también se refirió al futbolista más determinante que ha dirigido en el Etihad. Para sorpresa de pocos, eligió a Ilkay Gündogan, pieza clave en los años más gloriosos del City. “Fue de gran valor para nosotros. Me quedo con él”, aseguró. El alemán, recordado por sus goles decisivos en momentos cruciales, acaba de iniciar una nueva etapa en el Galatasaray tras despedirse de Inglaterra.

Con 39 títulos en su haber entre el Barça, el Bayern y el City, Guardiola sigue demostrando que incluso los genios reflexionan sobre sus errores. Su sinceridad engrandece aún más una trayectoria marcada por la exigencia, el perfeccionismo y la capacidad de reinventarse constantemente.

