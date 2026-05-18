Y la noticia que los fanáticos del Manchester City más temían, llegó: Pep Guardiola abandonará el club al final de la temporada tras poco más de 10 años en el cargo, donde consiguió un sinfín de títulos y récords.

A esta hora la danza de nombres es gigantesca, pero hay dos apellidos que pican en punta por sobre los demás. El primero es el de Enzo Maresca, sorpresivamente despedido del Chelsea a fines de 2025 tras ser campeón del Mundial de Clubes, mientras que el otro es Vincent Kompany, que jugó durante muchos años con la camiseta Sky Blue y ahora la rompe como DT del Bayern Múnich.

Manchester City v West Ham United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Pep fue confirmado como nuevo entrenador del City el 1 de febrero de 2016, cuando reemplazó a Manuel Pellegrini. Asumió el 3 de julio de manera oficial y su impacto fue inmediato, ganando sus primeros diez partidos de manera consecutiva.

En el acumulado, dirigió al conjunto de Manchester en 582 oportunidades, con 415 victorias, 75 empates y 92 derrotas. En esos encuentros, sus equipos anotaron un total de 1438 goles, encajando solamente 549, lo que representaría menos de un gol en contra por partido en el plano estadístico.

Partidos Victorias Empates Derrotas G. a favor G. en contra 582 415 75 92 1438 549

Si bien la temporada 2016/17 fue la primera sin títulos para Guardiola como entrenador en su historia, todo lo que vino después fue para mejor. La Premier League 2017/18 fue su primera corona en suelo inglés, ligas de las que terminó acumulando seis. Además, ganó dos veces la FA Cup, tres veces la Copa de la Liga y misma cantidad la Communtiy Shield.

El plato fuerte para el City siempre fue la UEFA Champions League, y esta se hizo esperar entre caídas agónicas y los efectos de la pandemia: recién en la temporada 2022/23 pudieron gritar campeón, con el recordado gol de Rodri en Estambul contra el Inter de Milán. En esa misma campaña fue premiado como el mejor entrenador del mundo.

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

No se sabe qué será de la vida de Guardiola tras irse del City, pero lo concreto es que hay una fila interminable de clubes y selecciones que estarían encantados de abrirle las puertas para que plasme su conocimiento y pasión. El combinado nacional italiano, que recientemente despidió a Gennaro Gatusso, es uno de los tantos que anhela contar con él.