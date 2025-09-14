Pep Guardiola sitúa a Phil Foden como pieza clave a pesar de su rendimiento actual

Pep Guardiola no suele escatimar en elogios hacia sus futbolistas, pero este sábado quiso detenerse en la figura de Phil Foden. En la rueda de prensa previa al próximo compromiso del Manchester City, el técnico catalán habló con una mezcla de admiración y cercanía del centrocampista inglés, al que considera una pieza esencial para el presente y futuro del club.

“Soy el primero que estoy desesperado por verle feliz”, aseguró Guardiola, que destacó el entusiasmo con el que Foden afronta el día a día. “En cada entrenamiento sonríe y puede contribuir. Eso es lo que necesitamos de él”.

El entrenador no ocultó que la ausencia de Foden durante buena parte de la pasada temporada supuso un golpe duro para el equipo. “Esa es una de las razones por las que sufrimos el año pasado, porque le echamos mucho de menos en el último tercio. Su creatividad y su ética de trabajo son diferenciales. Es de los mejores”, explicó.

Foden, de 25 años, es uno de los grandes talentos surgidos de la cantera del City y ha ido consolidándose hasta convertirse en referente ofensivo. Su polivalencia, capacidad para asociarse y llegada al área rival lo convierten en un futbolista prácticamente insustituible. Guardiola, consciente de ello, quiere recuperar su mejor versión y mantenerlo sano para los retos que se avecinan.

El mensaje es claro: si Foden sonríe y disfruta, el Manchester City tiene mucho más cerca sus objetivos.