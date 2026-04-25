Pep Guardiola sobre el cierre del Manchester City: “Empieza una temporada de cinco partidos y una final”

El Manchester City tendrá un dramático final de temporada. El conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso al Southampton este sábado 25 de abril y avanzó a la final de la FA Cup. Además, los Citizens siguen vivos en la carrera por el título de la Premier League y persiguen de cerca al Arsenal. Tras ganar la EFL Cup, los mancunianos tienen la posibilidad de levantar tres títulos en esta campaña.

Para conseguir el triplete del futbol inglés, al Manchester City solamente le restan cinco partidos en la liga inglesa y la final de la FA Cup, la cual se disputará el 16 de mayo en Wembley.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

Al ser cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de conseguir este hito en la historia del club, el cual obtuvo en la temporada 2019, Guardiola aseguró que ese esenario está todavía "demasiado lejos".

Antes de la final, antes del partido contra el Aston Villa (en la última jornada de la Premier) te diré si existe alguna oportunidad. Ahora está muy, muy lejos (...) Ahora lo importante es que tenemos tres días libres para los jugadores; les dije que no piensen en el futbol, que descansen (...) Ahora empezamos una temporada de cinco partidos más la final Pep Guardiola

￼Making history by becoming the first team to reach four FA Cup finals in a row 💪 pic.twitter.com/1A2RbqJfOB — Manchester City (@ManCity) April 25, 2026

El estratega español, que consiguió calificar al Manchester City a su cuarta final consecutiva de la FA Cup, un hecho sin precedentes en el futbol inglés desde su fundación, habló sobre la constancia que ha tenido el club a lo largo de estos años.

Son seis partidos. Si ganamos, estaremos ahí. Si perdemos, se habrá acabado. Creo que eso es lo que nos define. Dicen: '¿cuántas Champions League o cuántas ligas?', pero lo que define al club es cuando ganas cinco Carabaos y llegas a cuatro finales de la FA Cup seguidas. Eso define. Puedes tener una mala tarde. Siempre puedes tener un mal día, o lesiones, o simplemente no estar a la altura. Pero nosotros siempre estuvimos ahí Pep Guardiola

"I think that is what defines us." @PepTeam reacts to today's FA Cup victory 🗣️ pic.twitter.com/dueXxjNmoL — Manchester City (@ManCity) April 25, 2026

El Manchester City volverá a la actividad el lunes 4 de mayo cuando se mida ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium en partido correspondiente a la Premier League.