Pep Guardiola supera a Sir Alex Ferguson con un histórico récord en la Premier League

El domingo, Guardiola consiguió su triunfo número 250 al frente del Manchester City, logrando la marca en solo 349 partidos dirigidos. El legendario Sir Alex Ferguson poseía el récord anterior, con 250 victorias en 404 encuentros dirigidos con el acérrimo rival de los citiziens: el Manchester United. Guardiola rompió esa marca con 55 partidos de ventaja, lo cual hace aún más impresionante su legado.

En su décima temporada en Inglaterra, el técnico español busca recuperar el trono de la Premier League, que él y el Manchester City perdieron la campaña pasada. Guardiola ha conquistado seis de los últimos ocho títulos de liga, ubicándose solo por detrás de Ferguson en la lista de entrenadores con más campeonatos en la historia del fútbol inglés.

Pep Guardiola bromea sobre una cena del “club de las 250 victorias”

Manchester City v Burnley - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El ex entrenador del FC Barcelona y del Bayern Múnich es apenas el cuarto entrenador en la historia de la Premier League que alcanza las 250 victorias. Además de Ferguson, Arsène Wenger con el Arsenal y David Moyes con el Everton, el Manchester United, el Sunderland y el West Ham United completan el exclusivo grupo.

Tras el triunfo ante el Brentford, Guardiola bromeó con la posibilidad de organizar una cena especial y una charla con los otros técnicos del “club de las 250”. Incluso señaló que podrían grabarse y hacer del mítico encuentro un evento público, según comentó a Sky Sports (vía NBC Sports).

Ningún otro entrenador en la historia de la Premier League tiene un porcentaje de victorias superior al 71.6% de Guardiola. Después de dominar en la liga de España y en el fútbol de Alemania, el técnico catalán llegó a Inglaterra para transformar al Manchester City en un equipo de época.

Durante su década en el banquillo “celeste”, Guardiola ha ganado 18 trofeos importantes, consolidando una era de dominio sin precedentes.

Entrenadores que han alcanzado 250 victorias en la Premier League