Este fin de semana, en su duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Premier League, Phil Foden y el Manchester City rompieron una marca que será difícil de emular y lo hicieron al verse las caras frente al Leeds United, equipo que marcha en zona de descenso con apenas once unidades conseguidas hasta el momento.

Los dirigidos por Pep Guardiola saben que no deben dejar pasar oportunidades para evitar despegarse del Arsenal, quien hoy se encuentra como líder momentáneo de la clasificación aún sin haber jugado esta décimo tercera fecha del campeonato inglés, razón por la que saltaron al campo con ferocidad en búsqueda de sacar puntos en un encuentro relativamente a modo.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Fue así que Matheus Nunes llegó a línea de fondo gracias a un pase filtrado de Bernardo Silva, ahí el originario de Portugal envió la pelota al área con mucha potencia para encontrar a Phil Foden quien simplemente tuvo que empujar la pelota al fondo del arco defendido por Lucas Perri, quien no pudo hacer nada para detener la esférica.

Con esto, Foden acaba de convertir el gol más rápido en el máximo circuito del futbol inglés, al marcar oficialmente en el segundo 59 del encuentro, además, con esta anotación llegó a 63 goles, rompiendo la marca de David Beckham en la Premier League, quien ostentaba 62 anotaciones durante su estancia en el Manchester United.

What a start for @ManCity ⚡️⚡️



Not even 60 seconds on the clock and Phil Foden has given the hosts the lead 💨 pic.twitter.com/eziMNOFvdG — Premier League (@premierleague) November 29, 2025

El gol más rápido en la historia de la EPL lo marcó Shane Long para el Southampton contra el Watford el 24 de abril de 2019, ahí el delantero interceptó un pase apenas en el silbatazo inicial y ante la sorpresa, decidió disparar desde medio campo y el balón tardó 7 segundos en ingresar a la portería rival, lo cual hasta el momento sigue siendo un récord en esta liga, algo lejano a lo que vimos hoy.