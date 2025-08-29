Piero Hincapié se convierte en nuevo futbolista del Arsenal
El Arsenal sigue fichando futbolistas en la búsqueda de ganar la Premier League y también de quedarse con la Champions League. Los dirigidos por Mikel Arteta tienen una ficha más en el defensa ecuatoriano, Piero Hincapié.
Según informó Fabrizio Romano, el acuerdo ya está cerrado entre los Gunners y el Bayer Leverkusen. Acorde al periodista, la transferencia se cierra en 52 millones de euros más cláusulas.
El nacido en Esmeraldas es uno de los mejores defensas centrales jóvenes del mundo. Con 23 años de edad, fue pieza fundamental en el Bayer de Xabi Alonso y con su perfil zurdo, ayudará a dar rotación a Gabriel y tomará el lugar de Jakub Kiwior, quien estaría en la puerta de salida.
Hincapié es parte de una generación ecuatoriana como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Kendry Páez que prometen ser una grata sorpresa en la Copa del Mundo del 2026.
