Pisa SC vs AC Milan: previa, predicciones y alineaciones

La Serie A abre su Jornada 25 este viernes 13 de febrero con un choque de realidades extremas en el Arena Garibaldi. El Pisa SC, sumido en la zona de descenso y con el agua al cuello, recibe al AC Milan, que marcha como sólido sublíder y único perseguidor real del Inter.

El equipo del recién llegado Oscar Hiljemark se está jugando auténticas finales por la permanencia en esta segunda mitad de años; ubicados en el fondo de la tabla, necesitan convertir su estadio en un fortín para soñar con la salvación.

Enfrente tendrán a un Milan descansado y motivado tras golear 3-0 al Bologna hace dos semanas, sabiendo que una victoria metería presión máxima al líder antes del fin de semana.

¿A qué hora se juega el Pisa vs Milan?

Ciudad : Pisa, Italia

: Pisa, Italia Estadio : Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani Fecha : viernes 13 de febrero de 2026

: viernes 13 de febrero de 2026 Hora : 13:45 CDMX, 14:45 ET (USA), 20:45 Local (Italia)

: 13:45 CDMX, 14:45 ET (USA), 20:45 Local (Italia) Árbitro: Michael Fabbri

Michael Fabbri VAR: Gianluca Aureliano

Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, casa del Pisa SC | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Pisa: 0 victorias

Empate: 1

Milan: 4 victorias

Dato destacado: En la primera vuelta de esta temporada (octubre 2025), el Pisa dio la campanada al empatar 2-2 en San Siro, rompiendo una racha histórica de derrotas ante los Rossoneri de finales del siglo XX.

Últimos 5 partidos

Pisa SC AC Milan Hellas Verona - Pisa

(06/02/26) Milan 3-0 Bolonia

(03/02/26) Pisa 1-3 Sassuolo

(31/01/26) Roma 1-1 Milan

(25/01/26) Inter 6-2 Pisa

(23/01/26) Lecce 0-1 Milan

(18/01/26) Pisa 2-2 Udinese

(10/01/26) Como 1-3 Milan

(15/01/26) Genoa 1-1 Pisa

(03/01/26) Milan 1-1 Genoa

(08/01/26)

¿Cómo ver el Pisa vs Milan por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, CBS Sports Golazo México Disney+ Premium España DAZN

Pisa SC v US Sassuolo Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Últimas noticias del Pisa SC

El cuadro toscano vive una pesadilla defensiva. Ubicados en la penúltima posición (19º) con apenas 15 puntos antes de su último duelo, son el tercer equipo más goleado del campeonato con 40 tantos en contra.

Para este encuentro, Hiljemark deberá evaluar el estado físico de sus jugadores y evaluar qué tan descansado viene su rival. Se espera que Simone Scuffet tenga mucho trabajo bajo los palos. El ataque dependerá de la potencia de Rafiu Durosinmi y la movilidad de Stefano Moreo, buscando replicar el éxito que tuvieron en San Siro hace unos meses.

Posible alineación de Pisa (3-4-2-1): Simone Scuffet; Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, R. Bozhinov; Idrissa Touré, Michel Aebischer, Felipe Loyola, S. Angori; Stefano Moreo, Filip Stojilković; Rafiu Durosinmi.

Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie A | Marco Mantovani/GettyImages

Últimas noticias del AC Milan

El Milan (2º con 50 puntos) ha encontrado estabilidad. Vienen de una actuación convincente ante el Bologna y las noticias desde la enfermería son positivas: tanto Christian Pulisic como Rafael Leão están en óptimas condiciones para iniciar, según los últimos reportes.

El técnico parece haber encontrado su esquema ideal con una línea de tres centrales, donde Matteo Gabbia lidera el eje, permitiendo que los carrileros (Saelemaekers y el ecuatoriano Estupiñán) se sumen al ataque. Pervis Estupiñán ha sido una pieza clave por la izquierda.

Posible alineación de Milan (3-5-2): Mike Maignan; Koni De Winter, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori; Pervis Estupiñán, Adrien Rabiot, Ardon Jashari, Samuele Ricci, Alexis Saelemaekers; Rafael Leão, Christian Pulisic.

Pronóstico SI Fútbol

El Pisa juega con la desesperación del descenso y el cansancio acumulado de la semana, una combinación peligrosa ante un Milan que vuela físicamente. La calidad individual de Leão y Pulisic debería desbordar a una defensa local que ha permitido 6 goles del Inter y 3 del Sassuolo recientemente. Se espera victoria visitante.

Pisa SC 1-3 AC Milan

