Playoffs de la MLS: los cinco mejores jugadores de la primera ronda - rankeados

La temporada 2025 comenzó con 30 equipos soñando con la gloria de los playoffs de la Major LS, pero solo quedan ocho después de que la primera ronda de la serie al mejor de tres concluyera el pasado fin de semana.

El San Diego FC de Anders Dreyer demostró su potencial al golear al Portland Timbers 4-0 en el decisivo tercer partido, avanzando así a las semifinales de la Conferencia Oeste. También hubo alegría en la Conferencia Este para, como era de esperar, Lionel Messi y el Inter Miami: se pusieron las pilas y superaron con contundencia al Nashville SC, con Messi, como era de esperar, como figura clave en el éxito del equipo de Javier Mascherano.

Cinco de las ocho series al mejor de tres llegaron a un partido decisivo, con mucha emoción, sorpresas y adrenalina que mantuvo a los aficionados de la MLS al filo de su asiento a medida que se acercan las finales de las Conferencias Oeste y Este.

La postemporada se reanuda el 22 de noviembre, con una breve pausa por el último parón internacional de 2025, pero antes de que comience, Sports Illustrated reconoce a los cinco mejores jugadores de la primera ronda de partidos.

5. Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Ralph Priso asumió un rol poco habitual y ayudó a los Vancouver Whitecaps a barrer al FC Dallas. | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

El Vancouver Whitecaps FC derrotó con facilidad al FC Dallas en la primera ronda a dos partidos, y el mediocampista Priso, de 23 años, destacó por su habilidad en una posición poco habitual como defensa central. En el primer partido, contribuyó a mantener la portería a cero en la contundente victoria de los Whitecaps por 3-0 sobre el FC Dallas en su propio estadio, sin permitir que los delanteros del equipo texano realizaran un solo disparo.



En el segundo partido, disputado en Frisco, Texas, Priso volvió a ser titular y se mantuvo firme a pesar de la presión física del Dallas y la alta intensidad del partido, antes de marcar el gol del empate en el tiempo de descuento de la segunda mitad, forzando así la tanda de penaltis.



Liderados por Thomas Müller, los Whitecaps no fallaron desde los once metros en la tanda, sellando la serie y avanzando a las semifinales; el mediocampista, reconvertido a defensa central, desempeñó un papel fundamental en esta victoria.

4. Dayne St. Clair (Minnesota United)

Dayne St. Clair anotó su penal en el tercer partido para culminar una excepcional serie de primera ronda para Minnesota United | Jeremy Olson/ISI Photos/GettyImages

Pocos equipos dependen tanto de su portero como Minnesota United de Dayne St. Clair. El Portero del Año de la MLS 2025 es un jugador versátil, que destaca tanto por su capacidad para atajar disparos como por su distribución del balón y su participación en la creación de juego. Todas estas cualidades estuvieron presentes en la serie de tres partidos contra los Seattle Sounders.



Además de realizar 10 paradas en los tres encuentros, detuvo varios penaltis en las victorias de Minnesota, tanto en el primer como en el tercer partido, que se decidieron en la tanda de penaltis. En el tercer partido, incluso marcó el penalti decisivo para Minnesota, antes de que el portero de Seattle, Andrew Thomas, fallara el suyo, clasificando así a los Loons para la segunda ronda.



Si bien los siete goles encajados en los tres partidos pueden no ser una cifra destacable, su capacidad para ayudar a Minnesota a obtener ventaja en la tanda de penaltis y también para contribuir en la creación de juego lo convirtió en una de las estrellas de la primera ronda.

3. Son Heung-min (LAFC)

Son Heung-min demostró su clase al guiar al LAFC a la victoria sobre el Austin FC | Daniel Jefferson/GettyImages

En su primera serie al mejor de tres en el campeonato norteamericano, Son Heung-min no tardó en demostrar su valía en los momentos decisivos. La superestrella surcoreana contribuyó a la victoria del LAFC sobre el Austin FC, anotando un gol y dando una asistencia, además de protagonizar jugadas destacadas en ambos partidos.



En total, registró 10 pases clave, la mayor cantidad entre los jugadores de la MLS, incluyendo a aquellos que disputaron un partido adicional en una serie al mejor de tres.



Al inicio de la postemporada, existían algunas dudas sobre el potencial de Son contra equipos con nivel de playoffs de la MLS, ya que gran parte de su éxito desde su fichaje se había dado contra equipos de la parte baja de la tabla. El jugador de 32 años disipó rápidamente cualquier preocupación y demostró que tanto su juego individual como su asociación con Denis Bouanga podían impulsar al LAFC a un buen desempeño a lo largo de la campaña.

2. Anders Dreyer (San Diego FC)

Anders Dreyer destacó en la primera ronda | Kevork Djansezian/GettyImages

El Novato del Año de la MLS 2025 tuvo una primera ronda de playoffs memorable, ya que el San Diego FC, líder de la Conferencia Oeste, eliminó al Portland Timbers en tres partidos. La superestrella danesa anotó un hat-trick en la contundente victoria por 4-0 del tercer partido y finalizó la serie con tres goles y dos asistencias.



En el primer partido, Dreyer tuvo más responsabilidad de lo habitual debido a la ausencia de Hirving "Chucky" Lozano y estuvo a la altura. Posteriormente, mantuvo su nivel, incluso con el regreso de Lozano al equipo, a pesar de que el conjunto californiano cayó en el segundo partido en la tanda de penaltis.



Ahora, listo para enfrentarse al Minnesota United, Dreyer buscará seguir haciendo historia en lo que probablemente se convertirá en la temporada de expansión más destacada en la historia de la MLS.

1. Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi marcó cinco goles en tres partidos y alcanzó las 400 asistencias en su carrera | Rich Storry/GettyImages

El Inter Miami necesitaba ganar el tercer partido para definir su serie contra el Nashville SC, pero Lionel Messi no tuvo problemas para brindar momentos espectaculares en cada encuentro.



En el primer partido, anotó dos goles y dio una asistencia para ayudar al Miami a conseguir una victoria por 3-1, y en el segundo, marcó un golazo en los últimos minutos, aunque su equipo finalmente cayó 2-1. Todo esto, antes de brillar en el decisivo tercer partido, con un doblete y dos asistencias, alcanzando así los cinco goles y tres asistencias en la serie.



Se convirtió en el decimotercer jugador en la historia de la MLS en anotar cinco goles en los playoffs de la MLS Cup, y participó en todos los goles que el Miami marcó en la primera ronda. Además, realizó siete disparos a puerta, liderando los playoffs de la MLS Cup en esa categoría.