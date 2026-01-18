¿Pochettino puede llegar al Tottenham tras el Mundial 2026?

El ciclo de Thomas Frank en el Tottenham pende de un hilo y la directiva ya baraja opciones para reemplazarlo en caso de que deban despedirlo.

En las últimas horas, el periodista Ben Jacobs informó que Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de Estados Unidos, está abierto a regresar al club luego del Mundial 2026 y los dirigentes priorizarían un interinato hasta el final de la temporada para no tomar una decisión apresurada.

Bajo la dirección del danés, los Spurs llevan ganados solamente siete de los 22 partidos de Premier League disputados hasta el momento y preocupan a sus fanáticos. La caída frente al West Ham en uno de los derbis de Londres el pasado sábado podría ser el detonante de la salida de Thomas Frank del banquillo del Tottenham.

En dicho encuentro, arrancaron perdiendo a los 15 minutos del primer tiempo con un gol de Crysencio Summerville, mientras que Cristian Romero, el capitán, logró igualar las acciones a los 19 del complemento. El golpe final fue en la adición, cuando el delantero hammer Callum Wilson anotó el 2-1 final a los 93'.

Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

En su cargo, Frank lleva 32 partidos, con 11 victorias, ocho empates y 13 derrotas. Su equipo marcó 53 goles y encajó 46. Eso le representa estar en la posición 14° de la actual Premier League, más cerca de la zona de descenso que de la zona de acceso a las copas europeas para la temporada 2026/27.

Por su parte, Pochettino ha sabido tener un paso histórico por el banquillo del Tottenham entre el 2014 y el 2019, donde alcanzó la final de la UEFA Champions League 2018/19, perdida contra el Liverpool en el Estadio Metropolitano de Madrid. En total, acumula 293 encuentros dirigidos en los Spurs, con 160 victorias, 60 empates y 73 derrotas.