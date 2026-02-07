¿Podría Lionel Messi dejar el Inter de Miami en 2027?

Lionel Messi extendió su estadía con el Inter Miami CF el pasado mes de octubre para poner fin finalmente a las importantes especulaciones sobre su futuro a largo plazo.

El ganador de la Copa del Mundo guió a The Herons a la obtención de la MLS Cup 2025 con nuevos términos, firmando una extensión de contrato de tres años que ahora lo mantendrá en Florida hasta 2028. Ahora en el ocaso de su carrera, existe la posibilidad de que Inter Miami sea su último hogar antes de retirarse.

Sin embargo, a pesar de la renovación de su lucrativo contrato en la Major League Soccer, persisten los rumores sobre una posible salida. De hecho, existe la posibilidad de que Messi abandone Miami en 2027.

Entonces, ¿por qué Messi podría irse el año que viene?

Por qué Lionel Messi podría dejar el Inter Miami en 2027

¿Podría Messi despedirse de la afición del Inter Miami? | VCG/GettyImages

El motivo de las especulaciones sobre el futuro de Messi se debe a importantes modificaciones en el calendario de la MLS. Actualmente, la competición se juega de febrero a diciembre, pero se ha decidido cambiar a un calendario de verano a primavera, similar al de la mayoría de las ligas europeas.

Si bien la próxima temporada se desarrollará con normalidad, los cambios entrarán en vigor el año siguiente. La campaña 2027-28 comenzará en el verano de 2027, con una temporada de transición reducida de febrero a mayo de ese año. Esta temporada reducida incluirá una temporada de 14 partidos, playoffs y la MLS Cup.

Si bien se espera que el cambio de calendario ayude a mejorar la competitividad de la MLS en los próximos años, la temporada de transición de 2027, que dura solo tres meses, podría abrir la puerta a una salida a corto plazo del Inter Miami para Messi.

¿A dónde podría mudarse Lionel Messi?

Newell's Old Boys fue el club de la infancia de Messi | Jam Media/GettyImages

Si bien parece poco probable que Messi abandone el Inter Miami de forma permanente, existe la posibilidad de que realice una transferencia temporal a otro lugar durante la temporada de transición, lo que probablemente no tendrá la misma prominencia o importancia que una campaña regular de la MLS.

Se ha hablado de un destino para Messi: Newell's Old Boys. Messi empezó a jugar en el club argentino de su ciudad natal, Rosario, a los siete años y continuó representando a sus equipos juveniles durante cinco años más antes de ser fichado por el Barcelona. Sin embargo, nunca jugó con la selección mayor del club, a pesar de ser hincha de toda la vida.

Según el vicepresidente de Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina, el club está trabajando en el fichaje de Messi para el primer semestre del próximo año. Declaró a TN : "Estamos trabajando para que Leo juegue con Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay nada más".

Medina agregó: “Es un proyecto que va más allá de Newell's. Es un proyecto para la ciudad de Rosario, la provincia y el fútbol argentino. Todo depende de lo que podamos ofrecer en infraestructura y un programa deportivo competitivo”.

Queda por ver si una medida de ese tipo tentaría a Messi y si el Inter Miami estaría dispuesto a aprobar el traspaso, pero es probable que los rumores se intensifiquen en los próximos meses.

