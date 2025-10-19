¿Por qué Cristian Romero no jugó en el Tottenham a pesar de que iba a ser titular?

El capitán del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, había sido incluido en el once inicial para el choque del domingo contra el Aston Villa, pero se lesionó antes del inicio.

El internacional argentino había sido una presencia constante para los Spurs en la Premier League esta temporada desde que Thomas Frank tomó la sorprendente decisión de nombrarlo capitán del club.



Romero estaba a punto de extender su racha de titularidad a ocho partidos consecutivos a pesar de viajar a Estados Unidos con Argentina durante el parón internacional de octubre, pero se lesionó durante el calentamiento.

Argentina v Venezuela - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

Kevin Danso fue reclutado junto a Micky van de Ven, quien asumió el brazalete de Romero, pero los Spurs a menudo sienten el impacto de la ausencia de su capitán.

De los 25 partidos de la Premier League que Romero se ha perdido en los últimos dos años, los Spurs solo han ganado seis (24%). Su porcentaje de victorias con el argentino en el equipo es más del doble (50%, 29/58). Dicho esto, el Tottenham necesitó menos de un minuto para adelantarse contra el Villa ante una afición local gratamente sorprendida

Romero se suma a las preocupaciones sobre la condición física del Tottenham

Romero no fue la única ausencia inesperada este fin de semana. El lateral izquierdo Destiny Udogie también estuvo notoriamente ausente tras sufrir un revés durante su ausencia con Italia este mes. "Volvió de su selección con una leve irritación en la rodilla, así que no podrá jugar este partido", declaró Frank a Sky Sports antes del inicio del partido.

El técnico danés se mostró optimista respecto a que Udogie no estaría fuera por mucho tiempo: "Ese no es el plan", pero los problemas físicos no terminan allí.

El centrocampista Yves Bissouma estará fuera durante "algunas semanas" por un problema en el tobillo, mientras que el delantero central titular Dominic Solanke estará fuera de juego por un período de tiempo indefinido después de someterse a una cirugía de rodilla el mes pasado.

“Dom ha progresado bien después de la cirugía”, insistió Frank antes del partido del domingo. “Lo bueno es que está progresando, pero sigue entrenando solo. No quiero ser demasiado negativo ni emocionarme demasiado. No sé cuánto tardará en volver”.

Randal Kolo Muani, cedido por el Paris Saint-Germain, ofreció una inusual positividad. Tras perderse los seis partidos anteriores del Tottenham por una dolencia muscular, el internacional francés volvió al banquillo este fin de semana.