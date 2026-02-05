¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega por segundo partido consecutivo con el Al Nassr?

El Al Nassr se enfrentará al Al Ittihad este viernes en partido correspondiente a la Liga Saudí. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Jesus no contará con su máxima estrella, Cristiano Ronaldo.

Según múltiples reportes, la leyenda lusitana sigue molesto con el Fondo de Inversión Pública, esto debido a el mercado de fichajes realizado por otros clubes y los movimientos que se han dado en la liga.

Acorde a la información, CR7 no está lesionado, no está descontento con el staff y su ausencia se debe solo a este tema.

¿Qué es el Fondo de Inversión Pública?

El PIF es el fondo soberano de Arabia Saudita y es el principal financiador del proyecto deportivo saudí, incluyendo:

La Saudi Pro League.

Clubes como Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli.

Grandes contratos con estrellas internacionales.

Cristiano Ronaldo juega en Al Nassr, club que forma parte de este proyecto y cuyo crecimiento está impulsado por el PIF. Su contrato (uno de los más altos de la historia del deporte) está indirectamente ligado a esta estrategia estatal. Sin embargo, en este mercado de fichajes, el Fondo decidió invertir en el Al Hilal, equipo que actualmente es el punto de la tabla general.

Debido a esta situación, el ex delantero del Real Madrid decidió separarse del club hasta obtener una respuesta positiva a sus demandas sobre la repartición de fichajes, presupuestos y temas financieros de los clubes que pertenecen al PIF.