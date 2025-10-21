¿Por qué el Atlético de Madrid ha presentado una denuncia contra el Arsenal?

El Atlético de Madrid ha presentado una queja ante la UEFA por las instalaciones que el Arsenal puso a su disposición en la previa del encuentro de la fase de grupos de la Champions League del martes, según informan los medios de comunicación españoles.

El reglamento de la competición establece que el equipo visitante puede entrenar en el estadio del anfitrión el día antes del partido, y el Atlético hizo uso de ese derecho el lunes, al llegar al Emirates Stadium para lo que esperaba fuese un entrenamiento rutinario.

El Atlético se queda sin agua caliente en el Emirates Stadium

Sin embargo, la publicación española MARCA informa que su visita al Emirates tuvo un comienzo desastroso cuando el Atlético se dio cuenta de que no había agua caliente en los vestuarios.

El Atlético se entrenó en el Emirates Stadium el lunes por la noche | HENRY NICHOLLS/GettyImages

El problema fue reportado al personal del Arsenal al inicio de la sesión, pero no se había resuelto para cuando los hombres de Diego Simeone abandonaron el césped del Emirates, que estaba empapado por la lluvia. Los rojiblancos tuvieron que abandonar el estadio con la ropa de entrenamiento mojada y sucia, ya que no pudieron ducharse después de la sesión.

El Arsenal finalmente logró arreglar el problema del agua caliente, pero la solución llegó 10 minutos después de que el Atlético hubiese abandonado el estadio. El equipo de LaLiga estaba tan frustrado que, según numerosos informes, contactó con la UEFA para presentar una queja formal sobre la situación.

Los directivos de los Gunners se han disculpado formalmente con el Atlético por las molestias, lo que podría añadir más emoción al encuentro del martes por la noche.

Mikel Arteta elogia a Simeone antes del duelo europeo

En su rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, no ocultó su admiración por Simeone, su homólogo del Atlético, a quien apostó para que disfrute de una carrera exitosa en la Premier League si alguna vez decide dejar el Metropolitano.

Diego Simeone es el entrenador más veterano de LaLiga | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

"Bueno, obviamente, hay alguien a quien admiro y de quien aprendo en muchas situaciones, y lo que para mí destaca es su pasión", dijo Arteta sobre Simeone.

"Pienso en el tiempo que lleva en el fútbol y en el mismo club con los mismos jugadores, en cómo aún conserva esa mano y esa capacidad de transmitir tanta energía y ganas de ganar. Vivimos en un entorno muy difícil y para seguir convenciendo a los jugadores también hay que ser extraordinario. No lo conozco personalmente, pero todo lo que he oído sobre él es que es muy bueno en eso. Esa es una de las razones por las que se puede mantener a ese nivel".

“Si juega en la Champions League, la máxima competición europea, puede hacerlo en cualquier sitio. Hay que venir aquí, probarlo y sentirlo, pero estoy seguro de que su saber hacer es increíble, y su carácter y disposición lo llevarán a cualquier parte”, agregó Arteta.

Más noticias sobre la Champions League