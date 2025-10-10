¿Por qué el Atlético de Madrid y el Inter de Milán se enfrentan este viernes?

El Atlético de Madrid y el Inter de Milán aprovecharán el parón de selecciones para jugar la Reconstruction Cup, un partido amistoso para no perder el ritmo de la competición de los jugadores no convocados y seguir preparados para los compromisos oficiales. Se jugará en el Estadio Internacional de Benghazi, en Libia, el viernes 10 de octubre a las 12hs (C.E EEUU), 10hs (MX) y 18 (ESP).

El duelo ante el conjunto italiano permitirá revivir un enfrentamiento reciente entre dos grandes del fútbol europeo, que son grandes protagonistas en sus ligas y en UEFA Champions League.

En la temporada 2023/24, rojiblancos y nerazzurri se midieron en una vibrante eliminatoria de Champions League, en la que el equipo italiano se impuso por la mínima en la ida y en el partido de vuelta se forzó la prórroga en el Riyadh Air Metropolitano y avanzaron los dirigidos por Diego Pablo Simeone en la tanda de penaltis.

Atletico de Madrid players celebrate their victory during... | SOPA Images/GettyImages

Incluso estos mismos clubes se verán en la presente edición de la UEFA Champions League, en un encuentro que promete ser tan apasionante como la anterior. Antes de ese gran duelo europeo, este amistoso servirá como una buena prueba para medir fuerzas y mantener la exigencia competitiva del equipo durante el parón internacional.

El estadio de Benghazi, inaugurado en febrero, tiene capacidad para 41.500 espectadores y fue construido en tiempo récord por empresas turcas y libias. El campo es de césped híbrido, compuesto de césped natural reforzado con fibras sintéticas.

Esta cita viene enmarcada en los acuerdos que ambos clubes han firmado con el Fondo para el Desarrollo y la Reconstrucción de Libia. Según las autoridades del país africano, “la iniciativa forma parte de los esfuerzos del Fondo para mejorar la infraestructura deportiva reconstruida y mejorar la imagen de la ciudad tras años de conflicto”, según Agenzia Nova.

