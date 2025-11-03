¿Por qué el Inter Miami tiene que jugar un tercer partido vs Nashville en los playoffs?

El Inter Miami debe jugar un tercer partido contra Nashville SC en los playoffs de la Major League Soccer porque la Primera Ronda se disputa en formato al mejor de tres partidos.

El equipo que gane dos encuentros avanza a las semifinales de conferencia, y no se considera el agregado de goles, solo las victorias individuales.

Resultados de la serie hasta ahora:

Juego 1 (24 de octubre, en Chase Stadium, Miami): Inter Miami 3-1 Nashville SC.

Goles de Lionel Messi (2) y Tadeo Allende; Hany Mukhtar.

Juego 2 (1 de noviembre, en GEODIS Park, Nashville): Nashville SC 2-1 Inter Miami.

Goles de Sam Surridge y Josh Bauer; Lionel Messi.

La serie está empatada 1-1, por lo que se requiere un Juego 3 decisivo el 8 de noviembre en Chase Stadium (casa de Inter Miami, ya que ellos consiguieron una mejor clasificación en la temporada regular de la Conferencia Este siendo terceros y Nashville sextos).

En los dos primeros encuentros el resultado se definió con un vencedor en los 90 minutos reglamentarios, pero en caso de que haya un empate al final de los 90 minutos en el Juego 3 se definirá directamente por la vía de penales, sin prórroga.

Cabe mencionar que este formato entró en vigor desde la temporada pasada donde la liga busca maximizar la emoción y dar ventaja al equipo mejor clasificado en la temporada regular, hospedando los Juegos 1 y 3 (si es necesario) en casa del mejor clasificado.

Si Inter Miami gana, avanzará por primera vez más allá de la primera ronda en playoffs; una derrota repetiría la sorpresiva eliminación prematura de 2024 ante Atlanta United cuando fueron campeones de la Supporters' Shield.