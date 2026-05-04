¿Por qué el Manchester City juega su partido de Premier League frente al Everton este lunes?

Este lunes, el Manchester City visitará al Everton en el Hill Dickinson Stadium con la obligación de sumar de a tras para seguir presionando al Arsenal en la punta de la tabla de la Premier League.

La diferencia entre ambos es de apenas seis puntos, aunque el equipo de Pep Guardiola todavía tiene pendiente el partido frente al Crystal Palace de la jornada 31. Por eso, el cruce ante el conjunto de David Moyes surge como una oportunidad clave en el calendario; una victoria no solo lo mantendría en la pelea, sino que además le permitiría depender de sí mismo en la recta final del campeonato.

El motivo del partido en lunes

La explicación está en la agenda apretada que arrastra el City en el tramo final de la temporada europea; el encuentro ante el Crystal Palace, correspondiente a la jornada 31, debió postergarse por la participación de los Citizens en la final de la EFL Cup, donde logró imponerse ante el Arsenal en Wembley.

Este partido obligó a la organización del torneo a redistribuir fechas y el resultado es un cierre con poco marge de descanso y varios partidos decisivos para los de Guardiola concentrados en apenas unos pocos días.

Después de visitar a Everton, el City afrontará otro compromiso importante frente al Brentford. Más tarde llegará el duelo pendiente ante el Crystal Palace, programado para el 13 de mayo.

Burnley v Manchester City - Premier League | MB Media/GettyImages

Apenas unos días después, el equipo volverá a Wembley para disputar la final de la FA Cup Final frente al Chelsea; buscará conquistar un nuevo título y mantener viva la posibilidad de cerrar la campaña con más de una vuelta olímpica. Luego, la racha continuará con el enfrentamiento ante el Bournemouth, antes de cerrar la Premier League frente al Aston Villa.

En las últimas semanas, desde el entorno del Manchester City dejaron trascender su malestar por la exigencia del calendario. Entienden que la acumulación de partidos en el cierre del curso no ofrece condiciones parejas en la lucha por los objetivos.

Sin embargo, puertas adentro saben que no hay espacio para excusas. Este lunes, ante el Everton, empieza una secuencia que puede decidir si el City vuelve a quedarse con la Premier o si el título termina en manos del Arsenal.

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