¿Por qué el Manchester United no participa de la Champions League 2025/26?

La próxima edición de la UEFA Champions League 2025/26 no contará con uno de los clubes más icónicos de Europa: el Manchester United. El equipo dirigido por Erik ten Hag no logró clasificarse tras una campaña decepcionante en la Premier League 2024/25, en la que finalizó en el puesto número 15, muy lejos de los puestos de acceso a competiciones europeas.

El equipo de Old Trafford sufrió una de sus peores temporadas en décadas, marcada por irregularidades, lesiones de jugadores clave y una falta de consistencia tanto en defensa como en ataque. A pesar de contar con figuras de renombre, el conjunto no logró encontrar una identidad de juego que le permitiera competir al máximo nivel, lo que terminó alejándolo no solo de la Champions, sino también de la Europa League y la Conference League.

Grimsby Town v Manchester United - Carabao Cup Second Round | Shaun Botterill/GettyImages

La ausencia del United en el torneo más prestigioso del continente será un golpe duro para sus finanzas y su imagen internacional. Se estima que el club dejará de percibir más de 100 millones de euros en ingresos entre premios, derechos televisivos y marketing. Además, su ausencia podría dificultar la atracción de fichajes de primer nivel durante el próximo mercado de verano.

Históricamente, el Manchester United ha sido protagonista en la Champions League, con tres títulos europeos en sus vitrinas (1968, 1999 y 2008) y numerosas presencias en fases avanzadas del torneo. Sin embargo, esta eliminación temprana del radar europeo deja al club frente a un proceso de reconstrucción que muchos consideran urgente.

Mientras los grandes rivales como el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool se preparan para luchar por la gloria continental, los “Red Devils” deberán conformarse con centrarse en las competiciones domésticas, intentando recuperar el terreno perdido y volver a los estándares que exige su historia. La temporada 2025/26 será clave para definir el futuro del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional.